Mitropolitul Antonie i-a numit pe lucrătorii de la Misiunea Socială Diaconia mâinile prin care Hristos ajută

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a vizitat miercuri Misiunea Socială Diaconia, brațul social-filantropic al Mitropoliei Basarabiei, care împlinește anul acesta 25 de ani de activitate.

„Sunteți mâinile prin care Hristos îl ajută pe cel aflat în suferință, iar lucrarea pe care o faceți este de mare valoare și nu are preț”, le-a spus ierarhul lucrătorilor.

Părintele mitropolit a fost întâmpinat de Igor Belei, director executiv al organizației și consilier la Arhiepiscopia Chișinăului, care i-a prezentat dezvoltarea instituției, principalele proiecte și modul în care echipa răspunde nevoilor oamenilor aflați în situații dificile.

Întâlnire cu beneficiarii

Înaltpreasfinția Sa a vizitat centrele, spațiile de lucru și serviciile sociale ale Misiunii Sociale Diaconia și a discutat cu fiecare coordonator de programe.

La Centrul Multifuncțional „Sfânta Ana”, părintele mitropolit a stat de vorbă și cu beneficiarii, un grup de seniori și copiii înscriși în programele centrului.

Ierarhul a mai vizitat Centrul Maternal „În Brațele Mamei”, destinat mamelor și copiilor în situații de criză, Așezământul social „Sfântul Iosif cel Milostiv” – în cadrul căruia funcționează Apartamentul Social „Spre Independență”, bucătăria Cantinei Sociale „Aproape de Aproapele” și Casa de oaspeți.

Vizita a inclus și o prezentare a echipei și a lucrării Băncii de Alimente Moldova, prin care cantități importante de produse alimentare sunt recuperate și redistribuite către persoanele și familiile aflate în nevoie.

Dialog cu angajații

Un moment deosebit al vizitei l-a constituit dialogul duhovnicesc dintre Mitropolitul Basarabiei și echipa Misiunii Sociale Diaconia.

Înaltpreasfinția Sa a răspuns la întrebările angajaților și voluntarilor, vorbind despre vocația slujirii aproapelui, păstrarea demnității beneficiarilor, limitele intervenției sociale și grija necesară față de cei care lucrează zilnic cu suferința omenească.

Mitropolitul Antonie a amintit că lucrarea socială își are rădăcinile în însăși viața Bisericii, evocând exemplul Sfântului Vasile cel Mare și primele așezăminte creștine dedicate bolnavilor, săracilor și străinilor. În acest sens, ierarhul a subliniat legătura dintre Sfânta Liturghie și slujirea concretă a omului, filantropia fiind „Liturghia de după Liturghie”, prin care credința se prelungește în fapta milostivirii.

Sprijin pentru trup și suflet

Profund impresionat de organizarea instituției și de amploarea activității acesteia, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie le-a mulțumit membrilor echipei pentru truda, răbdarea și dragostea cu care îi slujesc pe cei aflați în nevoie.

„Am rămas impresionat de cât de bogată și de frumoasă este activitatea Diaconiei aici, în Chișinău, dar și în comunități. Ajutorul oferit beneficiarilor, fie printr-un sfat, fie printr-un gest de sprijin, aduce roade deopotrivă în sufletul celui ajutat și în sufletul celui care ajută”, a spus părintele mitropolit.

La final, Părintele Mitropolit Antonie a binecuvântat echipa Diaconiei și a încurajat continuarea acestei misiuni cu credință, discernământ și aceeași grijă statornică față de fiecare persoană.

Vizita a evidențiat felul în care Mitropolia Basarabiei rămâne prezentă lângă oameni prin servicii sociale profesioniste, intervenții în situații de criză și proiecte care redau beneficiarilor încrederea și posibilitatea unui nou început.