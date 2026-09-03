Mărturia tânărului care a preluat ștafeta ITO: Întâlnirea a însemnat pentru mine imaginea vieții unui creștin

Tânărul Andrei Pohrib, care a preluat ștafeta ITO alături de Maria Stella Pascal, a mărturisit că Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 a însemnat pentru el imaginea vieții unui creștin.

Momentul a avut loc la festivitatea de încheiere desfășurată la Catedrala Națională, unde Arhiepiscopia Bucureștilor a predat torța ITO delegației Arhiepiscopiei Iașilor, care va fi următoarea gazdă a întâlnirii.

Andrei Pohrib a spus că „prin momentele de rugăciune, prin relațiile create împreună, prin vizitele și prin comunicarea noastră, am văzut că noi, tinerii creștini ortodocși, putem trăi frumos în Biserică”.

Tânărul a subliniat că Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși i-a marcat viața, „chiar dacă poate pentru unii este un simplu eveniment”, a adăugat Andrei.

„Sper ca peste ani să ne amintim de această întâlnire, de acest moment, ca de unul în care am căpătat un nou sens, o nouă direcție și am înțeles că se poate trăi frumos, creștinește, în Biserică”.

La final, Andrei Pohrib a lansat invitația tinerilor de a participa la ITO Iași 2028.