Ziua Europeană a Limbilor: Patrimoniul multilingvistic al Europei este una dintre cele mai mari forțe ale sale

„Patrimoniul multilingvistic al Europei este una dintre cele mai mari forțe ale sale”, transmite Alain Berset, Secretar General al Consiliului Europei, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, marcată vineri, 26 septembrie.

„Consiliul Europei promovează și protejează în mod activ această diversitate, recunoscând că predarea și învățarea mai multor limbi nu reprezintă un lux cultural, ci o necesitate politică — un mijloc esențial de a da viață idealului european și de a întări valorile pluraliste, incluzive și orientate spre viitor, aflate în centrul proiectului european.”

Instituită în 2001 la inițiativa Comisiei Europene și a Consiliului Europei, ziua reprezintă o oportunitate de a descoperi și de a aprecia diversitatea lingvistică a Europei, reunind oameni de toate vârstele pentru a celebra peste 200 de limbi europene, inclusiv cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Evenimente

Cu această ocazie, Comisia Europeană vă invită la evenimentul online intitulat „Language skills: Your Bridge to Jobs of the Future” („Competențele lingvistice: o punte către locurile de muncă ale viitorului”).

În România, Reprezentanța Comisiei Europene la București organizează, ca în fiecare an, concursul online LinguaTest.

De asemenea, un număr de 16 centre Europe Direct din întreaga țară vor avea diverse evenimente dedicate Zilei Europene a Limbilor, iar la Casa Europa din București se pregătește, de asemenea, un program cu activități și jocuri lingvistice pentru elevi și studenți.

Tot cu această ocazie va avea loc și cea de a 13-a ediție a LinguaFest, eveniment organizat în colaborare de Reprezentanța Comisiei Europene la București și de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) – instituția care implementează în România programele europene Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Adresată elevilor și studenților, LinguaFest 2025 aduce în prim-plan atât tinerii ambasadori Erasmus+, cât și profesioniști din diverse domenii, într-un cadru de discuție care subliniază importanța învățării limbilor străine.

De asemenea, tinerii vor fi invitați să participe la diverse activități de interacțiune și jocuri lingvistice, transformând această zi într-o adevărată celebrare a diversității culturale și lingvistice.

Ziua Europeană a Limbilor a ajuns anul acesta la a 25-a ediție.

Foto credit: Freepik / Gpointstudio (deschidere articol)