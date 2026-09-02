IPS Antonie către elevii unei școli din Bălți: Un viitor demn poate fi construit numai prin cunoașterea propriei identități

„Un viitor demn poate fi construit numai prin cunoașterea și asumarea propriei identități”, a spus marți Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, către elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, Republica Moldova.

În mesajul adresat cu prilejul începutului noului an școlar și universitar, Mitropolitul Basarabiei a evidențiat faptul că educația nu se limitează la acumularea de informații.

„Dincolo de cursuri și examene, se împlinește însă o lucrare mult mai însemnată: formarea caracterului și înnoirea lăuntrică a persoanei”.

„Lucrare comună a familiei, a școlii și a Bisericii”

Înaltpreasfinția Sa a făcut referire și la provocările aduse de accesul tot mai larg la informație și la inteligența artificială, subliniind necesitatea formării discernământului.

„Trăim într-o epocă în care accesul la informație și la inteligența artificială este aproape nelimitat, însă capacitatea de a deosebi adevărul de fals și binele de rău se dobândește tot mai greu în lipsa unei trăiri și a unui cuget duhovnicesc”.

„Suntem chemați să redescoperim educația ca lucrare comună a familiei, a școlii și a Bisericii. Familia îi oferă copilului prima experiență a iubirii și a încrederii. Școala îi disciplinează mintea și îl ajută să-și descopere darurile primite de la Dumnezeu. Biserica îi formează conștiința și îl învață să trăiască libertatea ca pe o mare responsabilitate”, a spus mitropolitul.

„Învățați temeinic limba română”

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat responsabilitatea acestora în descoperirea și cultivarea vocației fiecărui elev: „Un profesor adevărat transmite cunoștințe, trezește dorința de a gândi și îl ajută pe elev să descopere ceea ce poate deveni și ceea ce îl poate împlini ca om”.

Mitropolitul Basarabiei a avut mai multe îndemnuri pentru elevii de la Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți: „Învățați pentru a înțelege, pentru a deveni liberi în gândire și folositori semenilor și societății. Folosiți cu înțelepciune tehnologia și realizările științei, dar nu le încredințați puterea de a gândi și de a face alegeri în locul vostru”.

„Învățați temeinic limba română, cunoașteți istoria poporului român căruia îi aparțineți și prețuiți cultura moștenită de la înaintașii noștri”, a adăugat IPS Antonie.

Diplomă de gratitudine

Programul festiv a inclus și un moment artistic pregătit de elevii colegiului, care s-au prins într-o horă, punând în valoare tradițiile românești și spiritul de comunitate.

La festivitatea de deschidere a anului școlar au mai participat Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și Alexandru Marian Trifu, consulul general al României la Bălți.

Cu același prilej, Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, i-a oferit Mitropolitului Basarabiei o diplomă de gratitudine pentru colaborarea dintre Episcopia de Bălți și instituția universitară, sprijinul acordat proiectelor educaționale și culturale și contribuția la formarea tinerei generații.