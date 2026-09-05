Icoana Maicii Domnului de la Pângărați a ajuns la biserica din Călărași unde va sluji PS Vincențiu de Nașterea Maicii Domnului

Icoana Maicii Domnului adusă în pelerinaj de la mănăstirea nemțeană Pângărați a ajuns joi seară la Biserica Volna din municipiul Călărași, lăcaș pus sub ocrotirea Sf. Împ. Constantin și Elena.

Toți preoții din cele trei protopopiate ale județului Călărași și aproximativ 1400 de credincioși au întâmpinat sfântul odor lângă Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași și l-au purtat în procesiune spre Biserica Volna, unde a fost oficiat un Te Deum.

Odorul a fost întâmpinat de ierarh

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și starețului mănăstirii, Arhimandritul Petroniu, pentru acest dar duhovnicesc și în continuare a asistat la slujba Privegherii oficiată de clerici din eparhie.

Marți, 8 septembrie 2026, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Vincențiu va oficia Sfânta Liturghie în Biserica Volna, unde icoana rămâne spre cinstire în toată această perioadă.

Evenimentul continuă tradiția procesiunilor organizate în eparhie la început de an bisericesc începând din 2014.

Despre icoană

Icoana Maicii Domnului Glykophilousa este unul dintre cele mai de preț odoare ale Mănăstirii Pângărați din județul Neamț și este păstrată în vechea biserică voievodală a așezământului monahal.

De-a lungul timpului, credincioșii au cinstit această icoană ca făcătoare de minuni, iar în perioadele de secetă ea era purtată în procesiuni prin satele din împrejurimile mănăstirii, pentru rugăciune și cererea ajutorului lui Dumnezeu.