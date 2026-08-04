Hristos este prezent când Îi cerem ajutorul, a subliniat PS Vincențiu

Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Slobozia, unde a evidențiat ajutorul pe care Mântuitorul Hristos îl oferă celor care Îl cheamă cu credință.

Ierarhul a explicat că omul trebuie să își păstreze credința în Dumnezeu chiar și atunci când încercările par mai puternice decât puterile sale.

„Dumnezeu ne întinde mâna ca să ne ajute și să ne ridice din încercări”, a spus Preasfințitul Părinte Vincențiu.

Credința biruie teama

Preasfinția Sa a vorbit despre îndrăzneala Sfântului Apostol Petru, care I-a cerut Domnului să îl cheme pe apă: „Petru a coborât din corabie privind spre Învățătorul lui și a mers pe ape”.

Apostolul a mers spre Hristos cât timp și-a păstrat privirea îndreptată către El. Frica l-a cuprins atunci când a privit spre vânt și spre valurile mării.

„Credința lui se clatină atunci când privirea se mută de la chipul Mântuitorului spre valurile mari și spre vântul puternic”.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a arătat că Hristos nu rămâne departe de cel care Îi cere sprijinul, ci îi întinde mâna și îl ridică.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sloboziei și Călărașilor