Maica Domnului a zămislit de la Duhul Sfânt pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, a evidențiat PS Samuel Bistrițeanul

„Maica Domnului a zămislit de la Duhul Sfânt pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu” a spus sâmbătă Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului la hramul Mănăstirii Dobric, județul Bistrița-Năsăud.

Episcopul vicar a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal, cunoscut și ca „Perla Țibleșului”.

Din rândul clericilor slujitori au făcut parte pr. Stelian Tofană, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, pr. Dragoș Cristian, protopopul de Beclean, și pr. Siluan Farcaș, duhovnicul Mănăstirii Dobric.

La Sfânta Liturghie au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, pelerini și elevi ai Liceului Tehnologic „Ion Căian Românul” din Căianu Mic.

Ajutorul Maicii Domnului

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat cele două fericiri amintite în pericopa evanghelică rânduită la sărbătorile Maicii Domnului, evidențiind că a doua fericire îi privește pe oamenii care primesc și împlinesc în viața lor cuvântul lui Dumnezeu.

Ierarhul a vorbit mai întâi despre vrednicia unică a Preasfintei Fecioare Maria, care L-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu: „Această taină ne ajută să înțelegem înălțimea demnității și vredniciei Maicii Domnului”.

La final, pr. Siluan Farcaș i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care sprijină viața mănăstirii. De, asemenea, maica Veronica Coțofană, stareța Mănăstirii Dobric, i-a oferit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul o cârjă arhierească și un coș cu flori.

Mănăstirea Dobric

Mănăstirea Dobric a fost înființată în 1992, mai întâi ca schit, iar din 1993 a devenit mănăstire. Biserica de lemn, închinată Sfântului Evanghelist Luca, a fost ridicată în stil maramureșean și a fost sfințită în 2002 de Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Construcția bisericii mari de zid, închinată Adormirii Maicii Domnului, a început în 2008. În prezent, lucrările continuă în interiorul lăcașului.

În cadrul mănăstirii funcționează Biblioteca „Mitropolitul Bartolomeu Anania”, care adăpostește peste 20.000 de volume, precum și Sala de conferințe „Episcop Nicolae Ivan”.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului