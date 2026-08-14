Cămăși cu broderii albe vor fi expuse la Muzeul Țăranului Român

Expoziția „Alb pe alb” va fi vernisată în 19 august, de la ora 17:00, la Muzeul Național al Țăranului Român și va prezenta cămăși interbelice din colecțiile Horațiu Silviu Ilea și Ioana Corduneanu.

Vernisajul este organizat de Asociația Semne Cusute și va putea fi vizitată în Sala Noua Galerie. Lucrările expuse provin din mai multe regiuni ale țării și ilustrează tehnici de broderie realizate cu fir alb pe pânză albă.

Organizatorii explică faptul că broderiile cămășilor au fost afectate de uzură, soare și apă, iar albul poate spune și povestea transformării materialelor în timp. În unele cazuri, albul a fost ales ca variantă sigură pentru decor. În alte cazuri, el poate fi ceea ce a rămas după decolorarea firelor.

„Alb pe Alb ne invită să înțelegem patrimoniul nostru și tradiția și din altă perspectivă. Dincolo de ritualuri, simboluri, exprimarea identității și a statutului, există ceva cel puțin la fel de puternic de care trebuie să ținem cont când vrem să înțelegem cămășile vechi: aspectele practice”, conform unui comunicat transmis miercuri de Asociația Semne Cusute.

Expoziția „Alb pe alb” va fi deschisă publicului în perioada 20 august – 13 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Foto credit: Facebook / Semne Cusute