Volumul Patriarhului Daniel despre Constantin Brâncuși va fi prezentat în luna iulie la Cambridge

Volumul „Brâncuși – sculptor creștin ortodox”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi prezentat în 16 iulie, la Westminster College din Cambridge, Marea Britanie.

Prezentarea va avea loc în cadrul unui eveniment organizat de Institutul pentru studii creștin-ortodoxe de la Cambridge (IOCS), în colaborare cu Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

La manifestarea culturală vor lua cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Aidan Hart, iconar și sculptor ortodox, profesor la The King’s Foundation School of Traditional Arts și cercetător asociat al IOCS.

Ultima ediție a volumului scris de Patriarhul României a fost publicată în 2013, după ce în prealabil a fost revizuită de autorul ei. Prima fotografie prezentată în carte îl ilustrează pe Constantin Brâncuși în stihar. Sculptorul a fost dascăl la biserica Mavrogheni din Capitală.

În prefața cărții, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl numește pe Constantin Brâncuși „Părintele artei moderne” fiind „un român care s-a înscris în circuitul valorilor universale perene”.

Cartea este disponibilă în 7 limbi: română, engleză, greacă, franceză, italiană, spaniolă, rusă și poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu