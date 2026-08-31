Clericii din Mitropolia celor două Americi se vor întâlni la Quebec, Canada, pentru a discuta despre provocările pastorale

Episcopia Canadei va găzdui Conferința anuală a clerului Mitropoliei celor două Americi, în perioada 15–17 octombrie. Întâlnirea va reuni ierarhi, preoți și diaconi din Statele Unite și Canada, având ca temă provocările și oportunitățile misiunii pastorale în societatea contemporană.

Lucrările conferinței se vor desfășura la Centrul eparhial din Saint-Hubert, provincia Québec, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul celor două Americi, și a Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei.

Potrivit organizatorilor, conferința va oferi clericilor prilejul de a reflecta asupra provocărilor pastorale întâlnite în diaspora românească și de a identifica modalități prin care misiunea Bisericii poate răspunde nevoilor credincioșilor din societatea actuală.

Programul va cuprinde sesiuni de comunicări, dezbateri și momente de comuniune liturgică, menite să consolideze colaborarea dintre slujitorii celor două eparhii ale Mitropoliei.

Invitatul principal al întâlnirii va fi pr. prof. Cristian Sonea, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care va susține conferința cu tema „Pastorația în contextul secularizării: provocări și perspective”.

Anul trecut, conferința a fost găzduită de Parohia „Sfânta Treime” din Troy, statul Michigan, Statele Unite ale Americii.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Canadei