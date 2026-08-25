Editura Cuvântul Vieții a publicat un volum dedicat pr. Vasile Răducă la împlinirea vârstei de 70 de ani

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent un volum omagial dedicat părintelui Vasile Răducă, fost cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani.

Lucrarea a fost coordonată de părintele Georgian Păunoiu și părintele Jean Nedelea, profesori în cadrul aceleiași instituții de învățământ teologic.

„Volumul omagial pe care tocmai l-ați deschis s-a născut, la ceas aniversar, din aprecierea și recunoștința față de Părintele Profesor Vasile Răducă, dascăl de teologie și preot care și-a închinat întreaga viață slujirii Domnului Hristos și Bisericii sale”, au transmis coordonatorii în deschiderea cărții.

„Profesor pentru atâtea generații de studenți teologi, călăuzitor pentru mulți fii duhovnicești, răstignit între cateră și altar, Părintele Răducă ne-a arătat întotdeauna – cu realism, echilibru, curaj și înflăcărare – că nu poți prețui și dărui spre rodire decât ceea ce primești de la Cer și de la oameni – în deplină libertate – cu mintea și cu inima, ceea ce asumi cu seriozitate și responsabilitate, pentru a semăna apoi cu euharistică mărinimie în ogorul Bisericii și al lumii”.

Cartea este structurată în trei părți: Repere bio-bibliografice, Evocări și Studii. Prima parte cupinde date biografice ale părintelui Vasile Răducă, publicații, nume ale doctoranzilor pe care i-a îndrumat, precum și un interviu realizat cu prilejul aniversării a șapte decenii de viață.

Printre colaboratorii volumului omagial se regăsesc Mitropoliții Teofan al Moldovei și Nicolae al celor două Americi, precum și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Totodată, au contribuit și clerici, teologi și personalități din domenii variate.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu