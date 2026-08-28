Copii și tineri români din Serbia au participat la o tabără în Arhiepiscopia Aradului: Credință, educație și tradiții

Un număr de 50 de copii și tineri români din Serbia, au participat, în perioada 25–28 august, la o tabără organizată în localitatea Moneasa, județul Arad.

Programul a îmbinat credința, activitățile educative și tradițiile românești cu momente recreative și sportive.

Credință și identitate românească

Deschiderea oficială a avut loc miercuri, cu oficierea Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, la altarul exterior al Schitului „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea arădeană.

Programul le-a oferit participanților ocazia de a se apropia de credință și de valorile comunității românești prin ateliere de educație nonformală, jocuri de echipă, competiții sportive și întâlniri duhovnicești.

„Această tabără este despre rădăcini. Ne dorim ca tinerii români din Serbia să știe că, dincolo de orice graniță, aici au o casă, o credință și oameni care îi așteaptă cu drag”, a declarat părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului.

Părintele consilier a evidențiat caracterul de continuitate al proiectului, aflat pentru al treilea an la Moneasa: „Construim împreună o legătură pe care ne dorim să o păstrăm vie peste generații”.

Familie, prevenție și viață în comunitate

Punctul central al zilei de joi l-a reprezentat conferința „Împreună în Hristos – Tinerii și construirea familiei creștine”, susținută de părintele Marius Ciobanu, parohul Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Botoșani.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum unitatea și rolul duhovnicului în viața soților, creșterea și protejarea copiilor în fața provocărilor actuale, precum și prevenirea adicțiilor.

Totodată, participanții s-au implicat în activități preventiv-educative susținute de reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi și ai Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Aceștia au primit informații despre riscurile asociate consumului de droguri, violența școlară și pericolele anturajelor nepotrivite.

„Tabăra Bucuriei” face parte din colaborarea dintre Episcopia Daciei Felix, Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad, prin care este susținută apropierea copiilor și tinerilor din comunitățile românești din Serbia de limba, credința și patrimoniul lor cultural.

Activitățile au fost sprijinite de voluntari ai ATOR Banatul de Munte din Episcopia Caransebeșului. Programul din acest an se încheie vineri.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului (optimizată cu AI)