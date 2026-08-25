IPS Timotei a binecuvântat începutul lucrărilor la o nouă biserică din Arad

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a binecuvântat duminică începutul lucrărilor la o nouă biserică din Arad.

Programul liturgic a început cu Utrenia, urmată de slujba punerii pietrei de temelie și de sfințire a altarului exterior din grădina viitoarei bisericii de pe Calea Iuliu Maniu nr. 37.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și a arătat că dobândirea vieții veșnice nu presupune doar ferirea de rău și respectarea poruncilor dumnezeiești, ci și săvârșirea stăruitoare a binelui.

Părintele paroh Petru Ursulescu a fost hirotesit iconom stavrofor, ca semn de apreciere pentru activitatea pastorală și gospodărească desfășurată în cei 25 de ani de preoție.

La slujbă au participat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bâlcea, inspectorul-șef al ISU Arad, col. Valentin Renich, și primarul comunei Șiria, Valentin Bot.

Noua biserică va fi ridicată în cinstea Maicii Domnului și va răspunde unei dorințe mai vechi a credincioșilor din Parohia Arad Pasaj.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului