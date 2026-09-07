Arhiepiscopia Aradului a pregătit peste 300 de ghiozdane pentru copiii din familii vulnerabile

Arhiepiscopia Aradului a pregătit peste 300 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru copiii proveniți din familii vulnerabile, prin campania „Un ghiozdan pentru un zâmbet”.

Campania este organizată de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, împreună cu Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad. Obiectivul inițial era pregătirea a 100 de ghiozdane, însă, prin sprijinul credincioșilor și al oamenilor de bine, numărul acestora a ajuns la 320.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, le-a mulțumit celor care au susținut campania, precum și părinților și profesorilor implicați în formarea copiilor. Ierarhul le-a urat elevilor un nou an școlar cu bine și cu reușite la învățătură.

Beneficiarii au fost identificați în urma consultării protopopiatelor și parohiilor din cuprinsul eparhiei, iar ghiozdanele vor fi distribuite copiilor din mai multe comunități. La acțiunea de distribuire va participa și Jandarmeria Arad.

„Așa se înmulțește binele”

Părintele Bogdan Noghiu, consilier social-filantropic al Arhiepiscopiei Aradului și eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, a subliniat semnificația sprijinului oferit copiilor.

„Dincolo de cifre, fiecare ghiozdan înseamnă un copil care va începe școala știind că cineva s-a gândit la el. Le mulțumesc tuturor oamenilor de bine care s-au implicat”.

„Îmi doresc ca acești copii să păstreze nu doar ghiozdanul primit, ci și amintirea binelui făcut pentru ei, iar peste ani, când vor putea, să ducă și ei binele mai departe. Așa se înmulțește binele: de la om la om”, a spus părintele consilier.

Potrivit unui studiu recent realizat de World Vision România în rândul a 1.290 de părinți și profesori din mediul rural, 92% dintre respondenți consideră că lipsa ghiozdanului și a rechizitelor îi poate face pe copii să se simtă inferiori, excluși sau diferiți.

Totodată, 75% apreciază că aceste dificultăți pot influența semnificativ parcursul școlar, iar aproximativ unul din patru respondenți indică riscul de absenteism sau abandon școlar.