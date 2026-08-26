Crucile restaurate ale Bisericii românești „Sf. Antonie” din Viena au fost reașezate pe turnurile-clopotniță

Crucile restaurate ale Bisericii românești „Sf. Antonie” din Viena au fost reașezate luni pe turnurile-clopotniță, după un proces de restaurare care le-a adus la forma inițială din anul 1904.

Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook a parohiei, crucile au fost montate la 32 de metri înălțime, pe vârfurile celor două turnuri ale lăcașului de cult. Tot atunci, în globul aflat la baza uneia dintre cruci, a fost așezat un nou hrisov dedicat lucrărilor de restaurare din acest an.

Documentul a fost pus alături de un hrisov din 1904, descoperit în primăvară în timpul intervențiilor asupra bisericii.

Comunitatea le-a mulțumit și specialiștilor implicați în restaurare și montare: „Mulțumim domnilor Sukup și Steiner, de la cele două firme (Sukup Spenglerei și Steiner Schmiedetechnik), care, alături de colaboratorii lor, au dus la bun sfârșit acest proiect de mare încărcătură simbolică”.

Biserica „Sf. Antonie” din Viena a fost construită între anii 1887 și 1893, alături de un așezământ destinat sprijinirii femeilor și copiilor aflați în dificultate.

Din 2014, lăcașul de cult se află în proprietatea Parohiei românești „Sf. Antonie cel Mare” din Viena, care face parte din Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului și este păstorită de părintele Ioan Moga încă de la înființare.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă „Sf. Antonie” Viena