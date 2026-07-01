Muzeul Cotroceni aniversează 35 de ani de activitate culturală: Acces gratuit pentru copii și tineri

Cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate, Muzeul Național Cotroceni oferă acces gratuit copiilor cu vârsta până în 18 ani, între orele 10:00 și 15:00, în data de 10 iulie.

Copiii vor avea oportunitatea să participe la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni. Activitatea în beneficiul copiilor deschide programul de vară al Muzeului Național Cotroceni dedicat celor mici: Ateliere Creative la Cotroceni și Cotroceni Summer School.

În timpul atelierului părinții însoțitori beneficiază de o vizită gratuită la muzeu. Pentru acces este necesară prezentarea unui act de identitate în original.

Istoric

Înființat în 10 iulie 1991, muzeul promovează valorile patrimoniului cultural românesc, fiind un monument reprezentativ al arhitecturii româneşti din secolul al XIX-lea.

Muzeul funcționează în zona istorică a Palatului Cotroceni, un monument ce îmbină elemente medievale și moderne. Colecțiile sale însumează peste 20.000 de piese, din domenii precum artă, istorie, carte veche, arheologie și numismatică.

Un loc aparte în patrimoniul deținut îl ocupă colecția de artă decorativă, ce cuprinde piese de mobilier, piese de ceramică, obiecte din sticlă, din metal sau textile.

Muzeul Național Cotroceni este situat pe Bulevardul Geniului, nr. 1, sector 6, București.

Foto credit: Muzeul Național Cotroceni