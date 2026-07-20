Tinerii din Parohia Comarnic au organizat prima ediție a Școlii de Vară „Sfântul Nicolae – prietenul copiilor”

Școala de Vară „Sfântul Nicolae – prietenul copiilor” a reunit, în perioada 13-19 iulie, 44 de copii la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Comarnic.

Proiectul s-a aflat la prima ediție și a fost destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial de la școlile din orașul Comarnic și din împrejurimi.

Activitățile au fost organizate de Comitetul de tineri al parohiei, prin Ioana-Alexandra Botoacă și George-Vlad Găgean, doi tineri crescuți și formați în comunitatea parohială. Cei doi au fost sprijiniți de o echipă de 15 voluntari ai parohiei, tineri care frecventează biserica și care s-au implicat de-a lungul timpului în activitățile comunității.

Proiectul a început cu o slujbă de Te Deum, urmată de mesajele transmise de Pr. Constantin-Mugurel Moraru, parohul comunității, de Elena Peticilă, directoarea Liceului „Simion Stolnicu” din Comarnic, și de tinerii inițiatori ai școlii de vară.

Tineri implicați în comunitate

George-Vlad Găgean este profesor de istorie, doctorand la Universitatea din București și epitrop al parohiei. El coordonează activitățile cu tinerii și face parte din grupul de voluntari „Tineri în Acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, valorificând experiența sa de la hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și de la sfințirea Picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

„Experiența de organizare a unei astfel de inițiative mi-a oferit satisfacții deosebite pe tot parcursul pregătirii și desfășurării Școlii de Vară Sfântul Nicolae – prietenul copiilor. Gândul de la care am pornit a fost să le oferim tinerilor și copiilor altceva în această vacanță de vară, să revigorăm puțin monotonia vacanței”, a mărturisit George-Vlad Găgean pentru Basilica.ro.

„Copiii au fost principala noastră resursă de energie și ne-am simțit împliniți și binecuvântați de Sfântul Ierarh Nicolae prin voioșia, inocența și satisfacția lor. Totodată, mi-am dorit la nivel de echipă să implementez același sentiment de bucurie, dragoste de voluntariat și comuniune pe care eu l-am întâlnit în grupul Tineri în Acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor”.

Un vis devenit realitate

Ioana-Alexandra Botoacă este absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și lucrează în domeniul consultanței financiare. Ea este membră a Comitetului parohial și s-a implicat în organizarea proiectului prin experiența acumulată în activități de voluntariat.

„Școala de Vară pentru mine înseamnă un vis devenit realitate în orașul Comarnic. Faptul că am găsit sprijin în cadrul parohiei în organizarea unui asemenea proiect însemnă mult pentru comunitatea noastră de tineri. În această săptămână am trăit alături de copilașii participanții, de voluntari și de preoții Parohiei Sfântul Nicolae ca într-o familie, ne-am bucurat de fiecare atelier, de fiecare joc și am mâncat împreună”, a transmis Ioana-Alexandra Botoacă.

„Îmi doresc ca acest proiect pilot să devină tradiție, iar tinerii participanți de azi să devină voluntarii de mâine și apoi enoriașii practicanți ai Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumiri pentru sprijinul acordat autorităților bisericești, preoților slujitori și tuturor enoriașilor”.

Ateliere educaționale

În primele patru zile, copiii au participat la ateliere de istorie și cultură locală, educație financiară, muzică, teatru de păpuși, creație, șah și robotică.

Fiecare zi a început cu rugăciune și cu activități de cunoaștere și integrare în echipă. Programul a inclus și dialoguri duhovnicești cu preoții parohiei, în cadrul cărora copiii au aflat despre semnificația unor obiecte, practici și slujbe bisericești.

Participanții au mers într-o excursie la Sinaia, unde au vizitat biserica și muzeul Mănăstirii Sinaia, precum și Castelul Peleș.

Școala de vară s-a încheiat duminică, după Sfânta Liturghie, cu o festivitate de premiere pentru participanți, voluntari și binefăcători, urmată de un picnic în curtea parohiei.

Pr. Constantin-Mugurel Moraru a spus că prima ediție a școlii de vară a adus bucurie copiilor, mulțumire părinților și împlinire tinerilor implicați în organizare.

„Am fost foarte impresionat de lacrimile copiilor care mi-au mărturisit că s-au terminat prea repede zilele destinate acestui proiect. Dorim să rămână tradiție a parohiei noastre și cu ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae și cu binecuvântarea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul enoriașilor să aducem bucurie copiilor din Comarnic în fiecare vacanță de vară”, a transmis parohul Constantin-Mugurel Moraru.

Mărturii de la participanți

„Mulțumim din suflet pentru această experiență minunată!

La început, când am auzit de Școala de Vară de la Parohia Comarnic – Vatra Sat, am crezut că vom merge la școală. Dar încă din prima zi am descoperit un loc plin de bucurie, oameni minunați și activități atât de frumoase, încât fiecare dimineață a devenit un motiv de nerăbdare”, au spus surorile Rebeca și Patricia.

„Ne-am jucat, am învățat lucruri noi, am legat prietenii, am râs și am trăit momente pe care le vom păstra mereu în suflet. Fiecare zi a fost diferită și specială, iar timpul a trecut mult prea repede. Acum, când s-a încheiat, ne dăm seama că ne-am fi dorit să nu se mai termine niciodată. Ați transformat câteva zile de vacanță într-o amintire de neuitat”.

Gândul părinților

„Copiii noștri sunt foarte mândrii ca au făcut parte din acest proiect! Au cunoscut oameni speciali, cu caractere deosebite și de la care au avut ce să învețe. Cu siguranță revenim și în anii următori! Un mare mulțumim”, a transmis Ioana Marin, mama uneia dintre participante.

„Felicitări din toată inima! Ați lăsat o amprentă pozitivă puternică în comunitate și în amintirile celor mici. Sunt mândră de voi și de tot ce reprezentați ca generație. Să păstrați mereu acest entuziasm și această dorință de a face bine”, a mărturisit Ioana Goran, mama altui copil.

Foto credit: Alexandru Paraschiv