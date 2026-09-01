Ciprian Olinici, alături de participanții ITO 2026: Biserica și societatea au nevoie de voi

„Biserica și societatea au nevoie de voi, nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi”, le-a transmis marți Secretarul de Stat pentru Culte, Ciprian Olinici, participanților la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 de la București.

Oficialul român a arătat semnificația prezenței tinerilor la Catedrala Națională, pe care a descris-o drept „un loc care adună memoria și credința unui popor”, și care „se lasă pentru câteva zile locuit de tinerețea lui”.

„Sunt locuri construite pentru o generație și sunt locuri zidite pentru generații. Catedrala Națională este o astfel de zidire”.

„Poate că acesta este și unul dintre sensurile sau rosturile unei catedrale. Nu doar să aibă loc pentru cei care vin, ci să le facă loc. Nu doar să păstreze ceea ce a fost, ci să rămână deschisă pentru ceva ce începe”, a mai spus Secretarul de Stat pentru Culte.

Totodată, Ciprian Olinici a explicat că că și Catedrala Națională este, la rândul ei, „tânără”, iar începutul istoriei sale se întâlnește cu parcursul unor oameni aflați la început de drum: „Ceea ce moștenim rămâne viu nu pentru că îl repetăm, ci pentru că fiecare generație îl descoperă, îl redescoperă”.

„Aveți privilegiul de a vă întâlni cu adevărat”

Oficialul român a subliniat valoarea întâlnirilor directe într-o perioadă în care comunicarea este tot mai intensă, dar nu conduce întotdeauna la apropiere între oameni.

„Comunicăm mult, dar nu este deloc sigur că ne-am și apropiat în aceeași măsură. Comunicăm mult, dar nu este deloc sigur că suntem aproape unul de altul. Distanțele au devenit mai mici. Apropierea n-a devenit neapărat mai ușoară”.

Totodată, Ciprian Olinici i-a îndemnat pe tineri să se bucure de experința pe care o trăiesc la București: „În jurul vostru sunt 2.400 de tineri, pe care în cea mai mare parte nu-i cunoașteți acum. Frumusețea acestor zile va sta și în felul în care întâlnirea va continua dincolo de program”.

De la carieră la chemare

Secretarul de Stat pentru Culte a explicat distincția dintre carieră și vocație, arătând că prima privește ceea ce omul dorește să devină, în timp ce a doua îl conduce spre întrebarea privind rostul său.

„Nu știm încă de ce sunteți capabili. Probabil că nici voi nu știți pe deplin. Și acesta este unul dintre rarele cazuri în care a nu ști este o veste bună. Tinerețea are acest privilegiu. Viața nu și-a spus încă ultimul cuvânt”.

Referindu-se la rolul credinței în alegeri, Ciprian Olinici a subliniat că aceasta nu decide în locul omului, ci păstrează vii întrebările esențiale: „Când totul ne spune ce putem avea, credința ne întreabă ce merită de dorit. Când suntem fascinați de cât de departe putem ajunge, credința ne întreabă încotro mergem”.

„A numi pe cineva, mereu viitorul, poate deveni o manieră foarte politicoasă de a nu-i face loc în prezent. Ori voi sunteți deja aici. Biserica și societatea au nevoie de voi, nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi”.

„Să descoperiți istoria și credința acestor locuri și să câștigați prietenii care să dureze mai mult decât întâlnirea care le-a făcut posibile”, a îndemnat la final oficialul român.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși va continua în următoarele zile cu un program de rugăciune, ateliere și activități culturale pentru cei 2.400 de participanți din țară și din străinătate.