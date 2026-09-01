LIVE: Ceremonia de deschidere a ITO 2026 va avea loc la Catedrala Națională

Ceremonia de deschidere a Întâlnirii Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) de la Catedrala Națională va fi transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Manifestarea va începe cu o slujbă de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc în interiorul lăcașului de cult, urmată de deschiderea oficială a ITO 2026.

La eveniment va participa Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Președintele României Nicușor Dan, împreună cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

Accesul credincioșilor la Catedrala Națională va fi permis exclusiv pe esplanada lăcașului de cult, unde vor fi amplasate ecrane pe care va putea fi urmărită slujba și deschiderea oficială a ITO 2026.

Ediția din acest an reunește pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, diaspora și alte țări.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a fost lansată în 2014. Edițiile precedente au fost găzduite de Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu