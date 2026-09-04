Centrele Roua organizează o zi de ateliere interactive pentru părinți și copii

Centrele Roua ale Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei din București organizează sâmbătă, în curtea Operei Comice pentru Copii, manifestarea Ziua Bună, dedicată părinților și copiilor.

„O zi doar pentru tine și copilul tău: cei mici au parte de ateliere și experiențe create special pentru ei, iar tu descoperi branduri antreprenoriale românești, multe pornite chiar de părinți ca tine”, transmit organizatorii.

Centrele Roua și partenerii lor de comunicare, GEMA Space, promit că va fi o zi deopotrivă cu distracție și comuniune: „O ocazie bună să-i arăți celui mic, de la o vârstă fragedă, ce înseamnă să dăruiești și să faci parte dintr-o comunitate”.

Familiile pot învăța lucruri utile prin joacă

Copiii vor beneficia de screeninguri pediatrice gratuite, iar pentru viitoarele mame sunt pregătite întâlniri dedicate.

Atelierele pentru copii vor include pictură pe față, muzica, origami și alte activități hand-made și de bricolaj, lectură activă.

Părinții vor putea participa la activitățile pentru copii, iar multe dintre activități vor fi dedicate în mod special interacțiunii dintre părinți și copii – de exemplu, atelierele de echilibrare emoțională și senzorială și activitățile de conectare prin joacă între părinte și copil.

La ora 14:00, actrița Ioana Picoș va susține mini-workshopul „Poziții de alăptare”, iar de la ora 17:00 va vorbi despre „Bucuria de a fi CalmParent”.

Licitație caritabilă cu o creație colectivă

Împreună, copiii și părinții vor contribui la realizarea unei instalații colective, lucrarea urmând să fie licitată după eveniment, iar banii strânși să fie donați pentru Centrele Roua, care sprijină mame și copii. În plus, pe tot parcursul zilei vor fi concursuri și tombole.

Activitățile încep de la ora 10:00. Vezi aici programul atelierelor.

Despre Opera Comică pentru Copii

În aceeași zi, Opera Comică pentru Copii își va deschide noua stagiune 2026-2027, cu spectacolele „Fantoma și Magicianul”, de la ora 10:00, și „Gianni Schicchi”, de la ora 17:00, pe scena Sălii Mari.

Opera Comică pentru Copii se află pe Calea Giulești nr. 16 din București. Cele mai apropiate stații de transport în comun sunt pe linia tramvaiului 44 și a autobuzului 178.