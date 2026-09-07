Conferință la Chișinău: Viața duhovnicească în familie – antidotul bolilor moderne

Parohia „Sfântul Ierarh Grigorie Palama” din Chișinău, păstorită de părintele Nicolae Crețu, a găzduit duminică, după Sfânta Liturghie, o întâlnire cu tema „Viața duhovnicească în familie – calea sigură spre Împărăția cerurilor în lumea de azi! Viața duhovnicească în familie – antidotul bolilor lumii moderne”.

Tema a adus în atenție una dintre cele mai importante și actuale probleme ale societății: păstrarea familiei creștine ca spațiu al iubirii, al jertfei, al educației și al creșterii duhovnicești, în ciuda tuturor provocărilor. Invitatul special al evenimentului a fost părintele Bogdan Frăsilă de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Podoleni, județul Neamț.

Invitatul are o bogată experiență pastorală și misionară ca fost inspector misionar al Arhiepiscopiei Iașilor și fost protopop de Roznov, iar în prezent este preocupat de problematica adicțiilor și de consilierea cuplurilor și a familiilor.

Boli ale lumii moderne

Subiectul a suscitat un interes deosebit în rândul credincioșilor. Vorbitorul a trecut în revistă principalele „boli” ale lumii moderne care își pun amprenta asupra vieții de familie.

Unul dintre cele mai grave fenomene este consumul de droguri, părintele Bogdan Frăsilă constatând că mulți dintre cei care au fost consumatori de droguri au devenit între timp părinți, ceea ce reprezintă o provocare în plus în aceste familii.

O altă provocare modernă în familie este stresul excesiv, care a devenit o constantă a societății moderne. În acest context, părintele Bogdan Frăsilă a mai vorbit despre consumerism, îndepărtarea soților unul de celălalt, pericolul subiectivității excesive și al egocentrismului.

Redescoperirea bucuriei în căsnicie

Din perspectivă creștină, iubirea adevărată presupune ieșirea din sine și dăruirea către celălalt, a amintit vorbitorul, care a subliniat că provocările enumerate pot conduce la pierderea bucuriei de a fi creștin.

Părintele Bogdan Frăsilă a pledat pentru redescoperirea vocației familiei creștine. „Căsătoria este mediul iubirii în care fiecare trăiește pentru bucuria celuilalt”, a subliniat el.

Astfel, familia este spațiul în care fiecare persoană este chemată să învețe iubirea, răbdarea, iertarea, jertfa și dăruirea. „Bucuria este adevărată atunci când te dăruiești”, a subliniat preotul.

În ceea ce privește soluțiile pentru cultivarea unei vieți duhovnicești autentice, părintele Bogdan a evidențiat, înainte de toate, necesitatea încredințării vieții și a tuturor activităților noastre lui Dumnezeu.

Viața creștinului nu poate fi separată în compartimente – biserică, familie, serviciu, timp liber, ci este chemată să fie în întregime trăită înaintea lui Dumnezeu.

Exemple practice

Părintele a insistat și asupra unui aspect practic, dar foarte important: rugăciunea de seară nu ar trebui lăsată pentru foarte târziu, atunci când membrii familiei sunt deja epuizați de oboseală. Rugăciunea are nevoie de atenție, de liniște și de disponibilitate sufletească.

Vorbitorul, tată a cinci copii, a oferit și exemple din viața personală referitoare la menținerea unei culturi și practici a duhului în familie.

Conferința a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri și s-a încheiat cu o agapă frățească. La final, Părintele Paroh Nicolae Crețu a mulțumit invitatului și a subliniat importanța unor asemenea evenimente pentru aprofundarea credinței și sporirea vieții duhovnicești.

Iubirea, o vocație prin excelență creștină

„A fost mai mult decât o simplă întâlnire tematică. A fost un prilej de rugăciune, reflecție, dialog și comuniune, în care familia creștină a fost redescoperită ca loc al iubirii, al jertfei, al dăruirii și al lucrării lui Dumnezeu”, transmite Părintele Nicolae Crețu.

„Într-o lume în care familia este supusă unor presiuni tot mai mari, mesajul întâlnirii rămâne unul simplu și profund: întoarcerea la Dumnezeu, rugăciunea și dăruirea reciprocă pot reda familiei pacea, unitatea și bucuria de a trăi credința.”

„Iar această bucurie nu este una superficială sau trecătoare, ci izvorăște din însăși vocația creștinului de a iubi și de a se dărui, cu nădejdea că drumul parcurs împreună, în familie și în Biserică, este un drum spre Împărăția lui Dumnezeu”, spune parohul.

Comunități înfrățite

Evenimentul a avut o însemnătate aparte și prin prisma legăturii deosebite dintre cele două comunități parohiale, care sunt înfrățite.

În cadrul acestei colaborări sunt desfășurate schimburi de experiență, vizite misionare reciproce, pelerinaje și proiecte comune, toate având ca scop întărirea comuniunii dintre cele două comunități și promovarea valorilor credinței ortodoxe.