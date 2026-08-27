Cantus Mundi deschide înscrierile pentru atelierele gratuite de percuție destinate copiilor și adolescenților

Programul Național Cantus Mundi a deschis înscrierile pentru audițiile de admitere la atelierele de percuție din București.

Înscrierile se realizează online până în data de 5 septembrie, prin completarea formularului disponibil pe site-ul Cantus Mundi.

Audițiile sunt programate în 9 septembrie, între orele 17:00 și 20:00, la sediul Secției de Percuție Cantus Mundi din cadrul Sălii Palatului.

Candidații vor fi evaluați în funcție de nivelul de pregătire și repartizați în una dintre cele trei grupe de studiu: începător, intermediar sau avansat.

Atelierele de percuție sunt dedicate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Acestea se desfășoară la Sala Palatului, unde funcționează Secția de Percuție Cantus Mundi, în timp ce atelierele corale și de blockflote, adresate copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, au loc la sediul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Activitatea Cantus Domini

Activitățile sunt coordonate de muzicienii Zoli Toth, profesor coordonator, și Bogdan Pop, profesor asociat, și se desfășoară gratuit pe tot parcursul anului.

„La Atelierele Cantus Mundi, muzica îi aduce pe copii împreună, le cultivă curajul dar și răbdarea, le dezvăluie bucuria reușitei, dar și secretele efortului făcut în echipă”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial Cantus Mundi.

Pe lângă pregătirea artistică, participanții au ocazia să ia parte la concerte și alte manifestări organizate sub egida Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și a Programului Național Cantus Mundi.

Inițiat în 2011 de dirijorul Ion Marin și derulat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Programul Național Cantus Mundi este cel mai amplu program de integrare socială prin muzică din România.

„Inițiativa reprezintă o ofertă educațională de elită, care susține dezvoltarea participanților pe mai multe niveluri, prin procese interactive, learning by doing, în care copiii învață despre ei înșiși, dar și despre muzică și artă, exersându-și creativitatea, dar și coordonarea cu trainerii și colegii lor”, se mai arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial Cantus Mundi.

Foto credit: Facebook / Cantus Mundi România