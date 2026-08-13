ATORG invită tinerii la întâlnirea anuală de la Köln: Înscrieri

Înscrierile pentru întâlnirea anuală a Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg au început, iar evenimentul va avea loc la Köln, în perioada 2-4 octombrie.

Tema întâlnirii este „Chipul feminin al credinței. Modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul al XX-lea”. Aceasta face referire la Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, vor conferenția pe tema aleasă.

Printre invitații întâlnirii se numără pr. prof. Bogdan Tătaru-Cazaban, conf. Miruna-Irina Tătaru-Cazaban și Ana Nuță, interpretă de muzică psaltică.

Înscrieri până în 25 septembrie

Programul Întâlnirii ATORG va cuprinde, pe lângă conferință, grupe de discuții, după caz, inclusiv o grupă în limba germană, momente de rugăciune, activități recreative și un moment cultural.

De asemenea, vor fi organizate activități dedicate copiilor cu vârste între 6 și 10 ani și între 11 și 13 ani, respectiv adolescenților cu vârste între 14 și 16 ani.

Tinerii care doresc să participe se pot înscrie până în 25 septembrie, pe baza completării unui formular.

Gazda întâlnirii va fi Parohia „Pogorârii Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon Ștefan și Sfânta Ursula”.

ATORG reunește tineri ortodocși români din Germania, Austria și Luxemburg și organizează întâlniri, tabere și activități de formare pentru comunitățile din diaspora.

Mai multe detalii cu privire la program sunt disponibile pe site-ul oficial ATORG.

Foto credit: Facebook / A.T.O.R.G.