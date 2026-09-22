Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia

Calendar Ortodox, 23 septembrie

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

A fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce se afla la templu și slujea (Luca 1, 13-15).

Zaharia fiind bătrân, la fel ca și soția sa Elisabeta, s-a îndoit de cuvintele Arhanghelului Gavriil. De aceea, Sfântul Arhanghel îl înștiințează că pentru necredința lui va rămâne mut până ce se va naște pruncul (Luca 1, 18-20).

Tropar Glasul 2

Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și decât proorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Sfintele Cuvioase Xantipa și Polixenia

Sfintele Xantipa și Polixenia au fost două surori care au trăit în Spania, în secolul I, în vremea în care Sfinții Apostoli propovăduiau Evanghelia.

Sfânta Xantipa era căsătorită cu Probus și amândoi erau păgâni, însă au auzit despre învățăturile Sfântului Apostol Pavel. În sufletul Sfintei Xantipa s-a aprins o dorință puternică de a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu.

Când Sfântul Pavel a ajuns în orașul lor, Sfânta Xantipa a simțit o mare bucurie și a realizat că era omul pe care îl aștepta pentru a i-L face cunoscut pe Dumnezeu.

Cu toate că soțul său s-a împotrivit, după mai multe încercări, cei doi au fost, în cele din urmă, botezați.

Între timp, Sfânta Polixenia, care era încă păgână, a fost răpită și dusă pe o corabie. Sfântul Apostol Petru, avertizat printr-o vedenie dumnezeiască, s-a rugat pentru tânără, iar fecioria ei a fost păzită de Dumnezeu.

Corabia a ajuns pe țărmurile Greciei, unde, cu ajutorul Sfântului Apostol Filip, Sfânta Polixenia a scăpat de răpitorii ei.

Fecioara și-a găsit adăpost în vizuina unei leoaice, care, în chip minunat, nu i-a făcut rău, ci a condus-o afară din pădure.

Sfânta Polixenia l-a întâlnit apoi pe Sfântul Apostol Andrei, care a botezat-o atât pe ea, cât și pe o altă fecioară, Rebecca.

Sfânta Polixenia și Rebecca au pornit pe drumul de întoarcere spre Spania, dar au înfruntat mai multe pericole. Pe parcursul călătoriei, prin suferințele lor, i-au convertit pe mulți la creștinism.

În cele din urmă, cele două surori s-au reîntâlnit, iar Sfânta Xantipa i-a mărturisit Sfintei Polixenia că se rugase timp de 40 de zile ca Dumnezeu să-i păzească fecioria.

Tot în această zi, Mineiul mai menționează următoarele pomeniri: