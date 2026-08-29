Aniversare prin rugăciune: Biserica „Sfântul Ioan”‑Piață din centrul Capitalei a împlinit 260 de ani de existență

Comunitatea parohială „Sfântul Ioan” – Piață din Capitală a aniversat sâmbătă 260 de ani de existență a lăcașului de cult și 40 de ani de la salvarea acestuia de la demolare prin translatare.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Ierarhului i s-au alăturat în slujire pr. Ionuț Badea, consilier patriarhal și directorul Tipografiei Cărților Bisericești; pr. Florin Nectarie Busuioc, protopop al Sectorului 3 Capitală; pr. Sorin Eusebiu Argintariu, secretar patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod; pr. prof. Radu Petre Mureșan și pr. prof. Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și alți clerici invitați.

Smerenia, mărturisirea și jertfa

Părintele profesor Constantin Pătuleanu a evidențiat trei virtuți care definesc viața și lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul.

„Dacă ar fi să rezumăm viața Sfântului Ioan Botezătorul în trei cuvinte, acestea ar fi smerenia, mărturisirea și jertfa. Sunt cele trei virtuți care îi definesc în chip deplin personalitatea și lucrarea, conturând frumusețea vieții sale închinate lui Dumnezeu”.

La întâlnirea lui cu Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul este cel smerit, spunând: „Nu sunt vrednic să dezleg curelele încălțămintei Tale”.

„Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos apare la râul Iordan, Ioan Botezătorul nu se sfiește să le spună ucenicilor, arătând către El: Iată Mielul lui Dumnezeu! De aceea este Înaintemergător, de aceea este îndrumătorul și arătătorul drumului către Hristos”.

Sfântul Ioan Botezătorul a chemat la botez cu un îndemn: „Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor!”

„Mântuitorul, din respect pentru Ioan și pentru lucrarea pe care acesta trebuia să o aducă Tatălui, pentru a împlini voia Lui, preia același cuvânt: pocăința”, a explicat părintele profesor.

Dumnezeu a purtat de grijă bisericii

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Veniamin a felicitat comunitatea parohială aflată la ceas aniversar și a subliniat necesitatea păstrării credinței.

„Ne bucurăm să fim împreună în acest an aniversar, când se împlinesc 260 de ani de la întemeierea parohiei și 40 de ani de la translatarea bisericii. În perioada comunistă, aceasta se afla pe lista lăcașurilor care urmau să fie demolate, însă, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, biserica a fost salvată și mutată peste 70 de metri, devenind o mărturie vie a credinței înaintașilor noștri”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Basarabiei de Sud a arătat că moartea Sfântului Ioan Botezătorul a însemnat o victorie a demnității și dreptății adevărului împotriva răutății, a minciunii și a falsului.

„Cel care L‑a făcut pe Mesia cunoscut lumii, cel care a chemat la pocăință, botezând cu botezul pocăinței la Iordan, își dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu prin tăierea capului cu sabia, pentru adevăr”.

Simbol al mărturisirii credinței din inima Bucureștiului

Episcopul Veniamin i‑a oferit doamnei Elena Scurtu, inspector resurse umane în cadrul Protoieriei Sector 4 Capitală, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Diploma Omagială 2026, dedicată familiei creștine, însoțită de medalie, pentru contribuția adusă comunității parohiale.

Părintele paroh Anatolii Scurtu a transmis mulțumiri Părintelui Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă arătată Parohiei „Sfântul Ioan”‑Piață, precum și Preasfințitului Părinte Veniamin pentru slujirea Sfintei Liturghii.

În ajunul sărbătorii, lăcașul de cult a găzduit lansarea monografiei „Biserica Sfântul Ioan‑Piață – simbol al mărturisirii credinței din inima Bucureștiului”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa