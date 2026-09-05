Au început înscrierile pentru Școala de Muzică Psaltică Oașa: Cursuri online, inclusiv pentru începători și monahi

Școala de Muzică Psaltică Oașa a deschis înscrierile pentru cursurile de muzică psaltică. Până în 15 septembrie, doritorii se pot înscrie online la cursurile care se vor ține tot online, inclusiv pentru începători și monahi sau monahii din țară și diaspora.

„Se încep 2 grupe noi de începători, una pentru fete și una pentru băieți, precum și o grupă pentru monahi. Restul grupelor își păstrează continuitatea din anii trecuți, dar se pot alătura și alți cursanți dacă se încadrează la nivelul de studiu al grupei respective”, anunță părinții de la Mănăstirea Oașa, județul Alba.

Lista cursurilor

Începători 2026 – notație de la 0 – curs fete și băieți

2. ⁠Începători 2025 – notație, glasul 8 și podobii – fete și băieți

3. ⁠Începători 2024 – glasul 1 și podobii

4. ⁠Începători 2023 – glasul 4, glasul 5 și podobii

5. ⁠Intermediari – glasuri cromatice

6. ⁠Curs Franța – Sf. Liturghie și notație psaltică

7. ⁠Curs Germania – Sf. Liturghie și notație psaltică

8. Curs monahi – notație și glasuri

Cursurile au loc online o dată pe săptămână. Taxa de participare este de 50 de lei pe lună, iar formularul de înscriere poate fi completat aici.