Institutul Național de Sănătate Publică promovează alimentația echilibrată și activitatea fizică printr-o nouă campanie

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) promovează alimentația echilibrată și activitatea fizică printr-o nouă campanie națională desfășurată în perioada septembrie–octombrie 2026.

Acțiunea se adresează copiilor, familiilor, angajaților care lucrează la birou și persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Inițiativa are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul alimentației și al mișcării în menținerea sănătății. Mesajul ediției din acest an este „Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine!”

Potrivit INSP, schimbările stilului de viață au favorizat consumul mai frecvent de produse procesate și ultraprocesate, în timp ce aportul de fructe, legume și fibre rămâne insuficient. În același timp, sedentarismul și perioadele îndelungate petrecute pe scaun constituie factori de risc pentru apariția bolilor netransmisibile.

„Combinația dintre inactivitatea fizică, timpul îndelungat petrecut în poziție șezând și alimentația nesănătoasă contribuie la creșterea prevalenței obezității și a altor boli netransmisibile”, au transmis reprezentanții institutului.

Recomandări pentru diferite categorii de vârstă

Datele prezentate în cadrul campaniei arată că, în România, mai puțin de doi din zece elevi de liceu ating recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de cel puțin 60 de minute de activitate fizică zilnică. Totodată, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi.

Specialiștii atrag atenția și asupra scăderii nivelului de activitate fizică odată cu înaintarea în vârstă, precum și asupra diferențelor dintre fete și băieți, tinerele având un nivel mai redus de mișcare.

O altă direcție a demersului vizează persoanele care desfășoară activități sedentare. Lipsa timpului, stresul profesional și accesul facil la produse ultraprocesate pot favoriza alegeri alimentare mai puțin sănătoase și reducerea mișcării în timpul zilei.

„Adoptarea unor obiceiuri simple, precum alegerea unor alimente nutritive, consumul adecvat de apă, efectuarea unor pauze active și reducerea timpului petrecut continuu în poziție șezând, poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții”.

Mișcarea rămâne importantă

Campania acordă o atenție aparte adulților de peste 65 de ani, pentru care activitatea fizică adaptată posibilităților individuale poate contribui la păstrarea mobilității și independenței funcționale, la controlul unor boli cronice și la diminuarea riscului de cădere.

În România, aproximativ unul din doi vârstnici practică activități fizice în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit datelor INSP.

Prin această campanie, reprezentanții institutului urmăresc să încurajeze populația să transforme alegerile privind alimentația și activitatea fizică în obiceiuri constante, adaptate vârstei și capacității fiecărei persoane.