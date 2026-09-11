Iconografia vieții Sf. Pahomie de la Mănăstirea Sucevița, analizată la Conferința de spiritualitate ortodoxă de la Bose

Iconografia vieții Sf. Pahomie cel Mare de la Mănăstirea Sucevița a fost analizată joi la Conferința internațională de spiritualitate ortodoxă de la Bose, Italia, în cadrul unei prezentări susținute de arhim. Hrisostom Rădășanu.

Studiul realizat de cadrul didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași pornește de la caracterul aparte al picturii exterioare a bisericii mănăstirii. Arhimandritul arată că reprezentarea Sfântului Pahomie este obișnuită în bisericile mănăstirilor ortodoxe.

„La Mănăstirea Sucevița însă, ciclul vieții sfântului este considerabil mai dezvoltat, ocupând o parte substanțială a peretelui exterior nordic al bisericii mari, imediat lângă intrarea principală”, a explicat părintele.

Lucrarea analizează relația dintre această iconografie și celelalte mari compoziții de pe peretele nordic, între care scenele Creației și Căderii omului și Scara Sfântului Ioan Scărarul.

Potrivit studiului, iconografia Sfântului Pahomie „pare plasată în mod deliberat ca o punte teologică între cele două narațiuni vizuale deja menționate: avertismentul Căderii și posibilitatea urcușului”.

Un călăuzitor sigur

Arhim. Hrisostom Rădășanu acordă o atenție specială unor elemente recurente precum veșmintele, coroanele și acoperămintele de cap, urmărind semnificația lor în cele trei mari compoziții. Studiul propune viața Sfântului Pahomie drept o cheie de interpretare pentru întregul program iconografic al peretelui nordic.

„În această schemă iconografică de la Sucevița, Pahomie cel Mare se arată drept garant al acestui drum, un călăuzitor sigur pe calea imitării lui Hristos”.

„De aceea, Mănăstirea Sucevița oferă nu doar o doctrină și spiritualitate ingenios împletite, ci și invitația de a parcurge noi înșine, în duh, această cale monahală. Oricine aude chemarea este invitat să-și cântărească propriile căderi și să îmbrace veșmântul virtuții lui Hristos”, a subliniat la final arhim. Hrisostom Rădășanu.

Conferința internațională de spiritualitate ortodoxă

Conferința intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă de la Bose se desfășoară în perioada 8-11 septembrie și a ajuns anul acesta la cea de-a 32-a ediție.

Tema ediției este „Avva Pahomie – la originile vieții de obște”, după ce ediția precedentă a fost dedicată Sfântului Cuvios Antonie cel Mare și începuturilor monahismului eremitic.

La conferință participă și Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereul vicar al Episcopiei Italiei, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ierarhul aflat la prima apariție publică de la hirotonie a transmis participanților mesajul Patriarhului României.