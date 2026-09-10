O echipă internațională de artiști încearcă să salveze o biserică georgiană veche de 1.100 de ani din Turcia

O echipă internațională din cinci țări formată din arhitecți, designeri, cineaști și specialiști în conservare încearcă să salveze o biserică georgiană veche de aproximativ 1.100 de ani din nord-estul Turciei, aflată în pericol de prăbușire.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de arhitectul spaniol Tassilo de la Torre Schönborn, coordonatorul proiectului, Biserica Nuka Sakdari se află în provincia Artvin și reprezintă ultima parte păstrată a unui vechi ansamblu monahal.

Lăcașul de cult este amplasat pe o platformă îngustă, pe versantul unei văi, într-o zonă inaccesibilă autovehiculelor, iar o parte din acoperișul de piatră s-a prăbușit. Biserica a fost fotografiată în 1904 de Nikolai Marr, însă până în prezent nu a fost realizată o documentație arhitecturală completă a acesteia.

În perioada 7-20 octombrie, specialiștii din Franța, Italia, Spania, Turcia și Argentina vor realiza planuri, secțiuni și elevații, precum și un plan al sitului, pentru a pregăti lucrările de reparație.

Măsurarea lăcașului de cult va fi dificilă

Măsurătorile vor fi realizate atât manual, cât și cu ajutorul tehnologiei. Interiorul va fi scanat cu laser, iar exteriorul, dificil de cercetat din cauza amplasării pe versant, va fi fotografiat cu drona pentru realizarea unui al doilea nor de puncte.

Din cauza izolării zonei, membrii expediției intenționează să locuiască timp de două săptămâni chiar în biserică, unde vor dormi, vor găti și vor lucra. În apropierea sitului nu există electricitate, semnal telefonic sau spații de cazare.

„Nimic nu poate avansa fără desene: niciun permis, nicio finanțare, nici măcar un singur stâlp de schelă. Lipsa documentației este ceea ce face ca acoperișul să rămână deschis”, a explicat Tassilo de la Torre Schönborn.

Documentația obținută va fi transmisă autorității pentru patrimoniu din Erzurum. Obiectivul este ca lucrările de stabilizare să poată începe din 2027 și să fie realizate de arhitecți restauratori și specialiști din Turcia, cu aprobarea instituțiilor competente.

Va fi realizat un film de prezentare a bisericii

Pe parcursul expediției va fi realizat și un film de aproximativ 10-20 de minute, care va prezenta atât cercetarea bisericii, cât și viața echipei la fața locului. Materialul video va fi folosit pentru promovarea proiectului și atragerea fondurilor necesare lucrărilor de conservare.

Inițiatorii susțin că proiectul cinematografic ar constitui, de asemenea, o premieră pentru patrimoniul religios al regiunii: „Până acum nu a fost realizat niciodată vreun documentar despre bisericile din regiunea istorică Tao-Klarjeti”.

Acțiunea caută în continuare finanțare, echipamente și expertiză pentru desfășurarea expediției și pentru etapele ulterioare. Rezultatele cercetării urmează să fie prezentate și publicațiilor de arhitectură, conservare și cultură.