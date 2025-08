Autorizată prin Ordin de Ministru: „Mușatinii” devine prima școală gimnazială particulară din Roman

În urma emiterii în data de 31 iulie, a Ordinului Ministrului nr. 5161 de autorizare, „Mușatinii” devine prima școală gimnazială particulară din municipiul Roman și din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Noua structură funcționează sub egida Fundației „Episcop Melchisedec” și este inclusă în rețeaua școlară a orașului. Pentru anul școlar 2025–2026, școala este pregătită să primească 120 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a V-a, oferind și program de tip after-school. Spațiul este complet dotat cu mobilier școlar modern și beneficiază de cadre didactice calificate.

Grădiniță, școală primară și gimnazială

Monahia Dionisia Șchiopu, director educațional, a explicat pentru Basilica.ro viziunea care stă la baza proiectului:

„Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în 2012 a fost înființată Grădinița cu program prelungit Episcop Melchisedec, care a fost acreditată în 2018”.

„Părinții copiilor, mulțumiți de serviciile noastre educaționale, și-au dorit să înființăm și o școală primară, o școală primară care a fost înființată în 2020, sub denumirea de Școala Primară Mușatinii”.

„Anul acesta, 2025, avem prima promoție de absolvenți ai Școlii Primare Mușatinii. Părinții au dorit continuitate și ne-au cerut să înființăm și nivelul gimnazial, fapt pentru care, tot în acest an, după evaluarea și vizita echipei Arhiepiscopiei, am îndeplinit toți indicatorii solicitați și am obținut autorizația de funcționare pentru nivelul gimnazial. Ordinul de ministru a sosit recent”, a declarat monahia Dionisia Șchiopu.

Dorință testamentară

Proiectul împlinește o dorință testamentară a Episcopului Melchisedec Ștefănescu, patronul spiritual al fundației, care a dorit să-și „odihnească somnul de veci în mijlocul copiilor”.

Potrivit reprezentanților instituției, școala se adresează atât copiilor ortodocși, cât și celor de alte confesiuni, ai căror părinți doresc un mediu educațional bazat pe valori creștine, dar deschis și integrat.

„Încercăm să îmbinăm valorile morale și creștine, urmărind să acordăm o educație sănătoasă”, a conchis monahia Dionisia.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului