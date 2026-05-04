Arhim. Policarp Chițulescu va susține o conferință la Paris despre cărțile tipărite în România pentru creștinii arabi

Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, va susține marți la École Pratique des Hautes Études din Paris o conferință dedicată tipăriturilor realizate în spațiul românesc pentru creștinii arabi în secolul al 18-lea.

Evenimentul va avea loc de la ora 11:00 (ora României) și va putea fi urmărit și online, prin intermediul platformei Microsoft Teams.

Comunicarea arhimandritului Policarp Chițulescu, intitulată „Cărți tipărite pentru creștinii arabi în secolul al 18-lea: un catalog descriptiv”, este susținută în cadrul Seminarului „Istorie comparată și conectată a creștinismelor orientale (secolele 16–20)”, organizat de prestigioasa instituție academică pariziană.

Evoluțiile creștinismului oriental

Seminarul reunește de mai mulți ani o echipă internațională de specialiști din diferite tradiții creștine și spații culturale – ruteni, ruși, greci, români, armeni, arabi melkiți și maroniți, asiro-caldeeni sau etiopieni – care analizează comparativ evoluțiile creștinismului oriental din perioada cuprinsă între Reforma Protestantă și Primul Război Mondial.

În cadrul acestor întâlniri sunt abordate teme precum transformările liturgice și disciplinare, formarea clerului, definirea identităților confesionale sau impactul introducerii tiparului asupra comunităților creștine. De asemenea, cercetările vizează rolul alegerilor lingvistice, dezvoltarea structurilor administrative și influențele erudiției occidentale asupra spațiilor orientale.

Prin compararea acestor procese, participanții urmăresc să evidențieze conexiunile dintre diferite tradiții și să identifice legături istorice între personalități, instituții și regiuni aparținând unor arii culturale distincte.

Conferința susținută de părintele arhimandrit Policarp Chițulescu are loc în contextul proiectului TYPARABIC. Inițiat în anul 2021, acesta reunește o echipă de 18 specialiști, iar jumătate din ei provin din medii academice din afara României, precum Franța, Ucraina și Liban. Proiectul se va încheia în data de 1 iulie, fiind finanțat prin programul Horizon 2020 al Consiliului European pentru Cercetare.

