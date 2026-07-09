Un preparat din Bihor este analizat de Comisia Europeană pentru recunoaștere ca Specialitate Tradițională Garantată

Tocană de unghii de porc, un preparat tradițional din județul Bihor, se află în etapa de analiză la nivelul Comisiei Europene, în vederea obținerii statutului de Specialitate Tradițională Garantată (STG).

Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dosarul produsului culinar este unul dintre cele 13 produse agroalimentare românești aflate în procedura de verificare pentru obținerea unei scheme europene de calitate.

Reprezentanții ministerului explică faptul că „spre deosebire de indicațiile geografice, schema de calitate STG nu se referă la o zonă geografică specifică, ci evidențiază un mod de producție, o compoziție sau o rețetă care corespunde unei practici tradiționale recunoscute”.

Mod de preparare tradițional

Potrivit descrierii din dosar, preparatul este „o specialitate culinară caldă, adânc înrădăcinată în așezările rurale ale județului Bihor, reflectând obiceiurile tradiționale de valorificare integrală a resurselor în gospodării”.

Ingredientul principal îl reprezintă picioarele de porc, denumite local „unghii”, asociate cu ciolan afumat, ceapă galbenă, untură, usturoi, legume și condimente. Specificitatea rețetei constă în „gătirea lentă (fierberea îndelungată timp de 2-3 ore). Această metodă permite extracția naturală a colagenului din picioarele de porc și ciolanul afumat, oferind sosului o textură fină, cremoasă și consistentă, fără a fi necesară adăugarea agenților artificiali de îngroșare”, se arată în prezentarea produsului.

Documentația depusă la Comisia Europeană evidențiază și tradiția preparatului. Potrivit MADR, „dosarul tehnic atestă transmiterea acestei rețete din generație în generație de peste trei decenii, fiind o prezență constantă atât în bucătăria familială, cât și în oferta restaurantelor și evenimentelor culturale din regiune”.

Dosarul a fost întocmit și depus de Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu sprijinul comunităților locale, care au contribuit la cercetările de teren și la documentarea rețetelor tradiționale.

Foto credit: Facebook / Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale