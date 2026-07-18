Regina Maria a României a trecut la Domnul în urmă cu 88 de ani

În 18 iulie 1938, Regina Maria, cea mai iubită regină a României, a trecut la Domnul în Sinaia, după o grea suferință cauzată de cancer.

Trupul neînsuflețit a fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș, alături de cel al Regelui Ferdinand, iar inima a fost depusă la capela Stella Maris, din Balcic.

După ce România a pierdut Cadrilaterul în anul 1940, inima Reginei a fost adusă la reședința acesteia din Bran, iar în 1970 a fost mutată la Muzeul Naţional de Istorie a României. Începând cu 2015, inima Reginei Maria este păstrată la Muzeului Național „Peleș”.

Regină a României

Alteţa Sa Regală Principesa Maria Alexandra Victoria s-a născut în datat de 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, fiind fiica lui Alfred al Marii Britanii şi Irlandei, Principe de Saxa-Coburg-Gotha, Duce de Edinburgh (1844–1900) şi a Marii Ducese Maria Alexandrovna a Rusiei (1853–1920), conform site-ului oficial al Familiei Regale a României.

S-a căsătorit cu Principele Moștenitor al României, Ferdinand, în 10 ianuarie 1893, pierzând astfel locul din Linia de Succesiune la Coroana Marii Britanii. A devenit, însă, Principesă de coroană și apoi Regină a României, între anii 1914 și 1927. La dorința Regelui Carol I, în 1896, a fost numită comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori, care ulterior îi va purta numele.

Maria a devenit Regină a României în 11 octombrie 1914, într-o perioadă zbuciumată, având în vedere izbucnirea Primului Război Mondial. În acest context dificil, ea a avut o influență majoră în ceea ce privește intrarea României în război de partea Antantei, cu scopul de a recupera provinciile româneşti aflate sub dominație austro-ungară, deși prin această decizie Regele Ferdinand lupta împotriva patriei sale.

„Mama răniților”

Datorită curajului, compasiunii și implicării de care a dat dovadă pe front, a fost supranumită „Mama răniților”, „Mama Regină” și „Regina soldat”. A pus bazele organizaţiei „Regina Maria”, care a creat atât o reţea de spitale în Moldova, cât şi serviciul de ambulanţă.

În data de 15 octombrie 1922, Maria și Ferdinand au fost încoronați ca regi ai României Mari la Alba-Iulia, în Catedrala Reîntregirii (Încoronării), lăcaș de cult zidit special pentru acest moment istoric.

Cunoscută pentru dragostea sa față de popor, artă și frumos, Regina Maria a fost autoare de scrieri memorialistice și a promovat portul popular românesc.

„Am România în gând, inimă și suflet”, mărturisea Majestatea Sa.

Reflectând la viața și la misiunea Reginei Maria, istoricul Nicolae Iorga scria: „Niciodată, desigur, o Regină n-a impus mai mult în afară de rangul ei suprem. Regalitatea vitejiei şi milei de oameni o fac să poarte totdeauna o coroană nevăzută care e mai scumpă decât toate juvaierele lumii”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro