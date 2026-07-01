O clinică medicală mobilă va fi inițiată de Crucea Roșie pentru copiii vulnerabili

Crucea Roșie Română va pune în funcțiune o clinică medicală mobilă, pentru copiii din comunitățile rurale.

Programului național „Caravana de Sănătate” a oferit de-a lungul timpului, consultații medicale gratuite și educație pentru sănătate persoanelor cu acces dificil la servicii medicale. De aceea, a contribuit la înțelegerea nevoilor oamenilor din zonele vulnerabile, pentru că prevenția de azi înseamnă sănătatea de mâine.

Crucea Roșie a lansat inițiativa de a crea un sprijin pentru copiii cu nevoi medicale, care trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. În România, numărul acestora depășește peste 1,3 milioane de copii.

De ce o clinică medicală mobilă?

Proiectul a apărut și în urma statisticilor realizate de Eurostat în anul 2024, când s-a descoperit că rata mortalității infantile este de 5,8 decese la 1.000 născuți vii.

Caravana medicală mobilă va fi multifuncțională și va dispune de cabinete medicale, sală de așteptare și toalete adaptate pentru copii.

Automobilul va cuprinde patru cabinete, recepție, triaj pacienți, măsurători paraclinice, pediatrie și sală pentru activități de educație pentru sănătate și prim ajutor. De asemenea, este prevăzut și un cabinet stomatologic mobil echipat complet.

Ce poate oferi?

Clinica mobilă va deservi anual 40 de comunități rurale și periurbane care va oferi servicii, precum: consultații medicale gratuite pentru peste 8.000 de copii, educație pentru sănătate și prim-ajutor pentru 12.000 de copii și cadre didactice, sesiuni de informare și suport pentru 4.000 de părinți/tutori.

Prin consultații de prevenție pediatrice, centrul medical mobil va permite identificarea anemiei (25–30%), obezității (15–20%) și a riscului de diabet sau boli respiratorii cronice.

Bugetul necesar pentru realizarea clinicii medicale mobile este de 700.000 de euro.

Donațiile pot fi făcute online, accesând site-ul oficial.

150 de ani de umanitate

Crucea Roșie Română împlinește 150 de ani de activitate umanitară neîntreruptă, în 4 iulie 2026.

Un secol și jumătate de solidaritate, voluntariat, sprijin pentru cei vulnerabili și prezență acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor.

Mișcarea de Cruce Roșie și Semilună Roșie este formată din Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și 192 de Societăți Naționale.

Foto credit: Facebook / Crucea Roșie Română Filiala Iași