Ziua mondială fără mașini: Care sunt alternativele

Ziua mondială fără mașini este serbată anual în data de 22 septembrie și încurajează folosirea altor mijloace de transport decât autovehiculele.

Scurt istoric

Inițial, data la care era sărbătorită Ziua fără mașini a fost 17 iunie, stabilită de Asociația pentru Transport Ecologic din Marea Britanie, în 1997.

Evenimentul era marcat pe plan local, în cadrul Săptămânii Transportului Verde. Un an mai târziu, francezii au avut ideea înființării campaniei „În oraș, fără mașina personală!”, conform Agerpres.

În următorii ani au fost organizate primele Zile fără Mașini – la Reykjavík (Islanda), Bath (Regatul Unit) și La Rochelle (Franța) – și un consorțiu internațional informal dedicat inițiativei.

Alternative la mașina personală

Ziua mondială fără mașini îndeamnă persoanele care trăiesc în orașele aglomerate să renunțe la deplasarea cu automobilul în favoarea alternativelor prietenoase cu mediul și care fac bine sănătății fizice.

Prima alternativă este transportul în comun, deși niciodată perfect, este o variantă utilizată de milioane de oameni zilnic pentru a se deplasa. Pe lângă avantajele pentru mediu, transportul în comun costă deseori mai puțin decât combustibilul și plata unui loc de parcare pentru mașina personală.

Bicicleta ar fi de preferat în locul mașinii, ajută la sănătatea utilizatorului care face mișcare și uneori poate fi un mijloc mai rapid de deplasare decât mașina. Unul dintre dezavantajele utilizării bicicletei este lipsa pistelor dedicate.

Încă o alternativă la mașina personală este mersul pe jos, în zilele în care se poate. Jumătate de oră de mers pe jos zilnic face foarte bine sănătății fizice și psihice.

În Europa, 22 septembrie încheie Săptămâna Europeană a Mobilității, campanie la care participă mii de orașe cu acțiuni și evenimente dedicate promovând alternative la deplasarea cu mașina personală.

Sursă foto: Facebook / Conecting Leeds