Ziua mondială a turismului 2025: Turism și transformare durabilă

Ziua mondială a turismului este serbată anual în data de 27 septembrie. Tema de anul acesta: „Turism și transformare durabilă” evidențiază potențialul transformator al turismului ca agent al schimbării pozitive.

Momentul dedicat Zilei mondiale a turismului are loc la sfârșitul sezonului de vârf în emisfera nordică și la începutul sezonului în emisfera sudică. Anul acesta, evenimentul principal dedicat Zilei mondiale a turismului se defășoară în Malaysia, la Melaka, precizează Agerpres.

Data pentru marcare zilei turismului marchează aniversarea adoptării Statutului Organizației în 1970, care a deschis calea pentru înființarea UN Tourism (Organizația Mondială a Turismului), cinci ani mai târziu.

„Turismul este un puternic motor al transformării. Creează locuri de muncă, alimentează economiile locale, susține infrastructura și contribuie la dezvoltare mult dincolo de PIB. Turismul consolidează legăturile dintre oameni și locuri. Construiește punți între culturi, păstrează tradițiile și restaurează patrimoniul cultural”, subliniază secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în mesajul său de Ziua mondială a turismului 2025.

Turismul mondial se află în curs de redresare după pandemia de coronavirus, platformele internaționale care urmăresc evoluțiile în domeniu au înregistrat creșteri semnificative ale turiștilor.

Foto credit: Pexels