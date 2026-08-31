Ziua Limbii Române a fost serbată la Chișinău prin rugăciune și evocarea marilor scriitori

Ziua Limbii Române a fost serbată luni la Reședința Mitropolitană din Chișinău prin rugăciune și evocarea marilor scriitori și ctitori ai limbii române.

Manifestarea culturală a reunit clerici, reprezentanți ai autorităților publice, oameni de cultură, intelectuali și credincioși.

Programul a debutat cu o slujbă de Tedeum oficiată de Mitropolitul Antonie al Basarabiei în Paraclisul „Sf. Ioan Teologul”.

Patria pe care o purtăm pretutindeni

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a adresat un cuvânt intitulat „Limba română este patria pe care o purtăm pretutindeni”.

„Limba este matricea spirituală a unui popor, arhiva sensibilității sale, memoria suferințelor și a biruințelor sale, precum și expresia cea mai fidelă a felului în care acesta a înțeles lumea, timpul, viața și întâlnirea cu Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Basarabiei a arătat că Biserica Ortodoxă Română a avut un rol esențial în formarea și păstrarea limbii române.

„Prin cărțile de cult, prin predicile preoților și prin rugăciunile comunităților, ea a păstrat unitatea de credință și de limbă a românilor din toate provinciile istorice. Chiar și atunci când hotarele politice ne despărțeau, aceeași Sfântă Liturghie ne aduna în aceeași rostire sfântă”.

Evocarea marilor scriitori

În continuare au fost evocați marii scriitori și ctitori ai limbii române și ai idealului național, printre care Mihai Eminescu, preotul Alexei Mateevici și Grigore Vieru.

Părintele diacon Traian Vasilcău, poet, eseist și traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a vorbit despre patrimoniul spiritual și cultural cuprins în limba română și despre răspunderea generației actuale de a-l transmite cu fidelitate, rigoare și demnitate.

La final, au fost depuse buchete de flori la busturile marilor autori și oameni de cultură de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei