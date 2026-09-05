Ziua Internațională a Carității onorează memoria Maicii Tereza de Calcutta, misionară catolică de origine română

„Faptele noastre de caritate nu sunt decât revărsarea iubirii de Dumnezeu dinlăuntrul nostru. De aceea, cel care este mai aproape de Dumnezeu își iubește cel mai mult aproapele”, spunea Maica Tereza.

În 2012, în memoria ei și pentru a promova implicarea în acte filantropice, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a instituit Ziua Internațională a Carității, cu dată de marcare în 5 septembrie, ziua din anul 1997 când Maica Tereza s-a mutat la cele veșnice.

Pagina dedicată de ONU acestei zile pune accentul pe puterea carității de realiza solidaritate la nivel global. Organizația accentuează că filantropia beneficiază de utilizarea platformelor de strângere de fonduri online, de implicarea tinerilor și de o cultură a echității și eticii în societate.

Cât de aproape ne este aproapele

În numeroase rânduri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îi compară pe cei care fac milostenie cu „mâinile iubirii milostive a lui Hristos”.

Biserica Ortodoxă Română, prin organizațiile bisericești, este unul dintre cei mai importanți actori în domeniul filantropiei din țara noastră. Toate aceste lucrări se fac prin implicarea preoților și cu ajutorul credincioșilor, care sunt chemați să nu rămână indiferenți la suferința celuilalt, ci să transforme bunătatea inimii în faptă.

Nevoia de ajutor nu se află întotdeauna departe de noi, în zone afectate de războaie sau dezastre. Ea poate fi întâlnită în propria comunitate, în familia unui vecin, într-un spital, într-un centru pentru vârstnici sau în viața unui om care trece printr-o încercare pe care nu o poate depăși singur.

Cine a fost Maica Tereza

Maica Tereza s-a născut la 26 august 1910, pe „Ulița Vlahă” a orașului Skopje, actuala capitală a Republicii Macedonia de Nord. Tatăl ei, Nicolae Boiangiu (Nicola Bojaxhiu), era antreprenor în construcții și comerciant, iar mama, Dranafile, era de origine albaneză.

După absolvirea liceului, tânăra, botezată de părinți Agnes (un echivalent latin pentru „Mioara”), s-a călugărit cu numele de Tereza în ordinul romano-catolic „Surorile din Loretto” din Irlanda. Maicile făceau misiune în India, acolo Maica Tereza având revelația lucrării pe care trebuia să o facă.

„Cea mai mare suferință din lume e cauzată de singurătate, de lipsa iubirii. Nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă iubire pui în ceea ce faci”, spunea ea. În 1979, Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace. În discursul de recepție a declarat că îl primește „în numele săracilor”.