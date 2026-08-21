PS Nectarie de Bogdania a sfințit noua clopotniță a unei parohii de la granița cu România

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a sfințit miercuri noua clopotniță a Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cetireni, localitate din Republica Moldova aflată la granița cu România.

Sfânta Liturghie a fost oficiată cu ocazia praznicului Schimbării la Față a Domnului potrivit calendarului iulian nerevizuit. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a vorbit despre Schimbarea la Față a Domnului ca descoperire a dumnezeirii Mântuitorului și chemare la înnoirea vieții.

Ierarhul a amintit că apropierea de Dumnezeu se realizează prin rugăciune, ascultarea Evangheliei, pocăință și grija față de aproapele, evocând îndemnul rostit pe Muntele Taborului: „Pe Acesta ascultați-L!”.

Recunoașterea meritelor

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a oficiat slujba de sfințire a noii clopotnițe și a fântânii renovate. Cele două lucrări au fost realizate prin contribuția enoriașilor și a binefăcătorilor, care au oferit muncă, materiale și donații.

Preasfinția Sa a oferit ordine și distincții din partea Mitropolitului Basarabiei ctitorilor și binefăcătorilor parohiei, precum și doamnei preotese, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia.

Episcopul vicar a apreciat unitatea comunității și implicarea acesteia în realizarea lucrărilor, precum și activitatea pastorală, educațională și filantropică a părintelui paroh Igor Ursu.

„Fiecare contribuție poartă amprenta dragostei pentru Biserică”

Pe lângă slujirea în comunitate, clericul predă în școala din localitate și este diriginte, fiind implicat în formarea copiilor și a tinerilor și în sprijinirea familiilor și persoanelor aflate în dificultate.

La final, părintele paroh a mulțumit Mitropolitului Antonie pentru sprijinul acordat comunității și Preasfințitului Părinte Nectarie pentru prima vizită arhierească la Cetireni. De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea noilor lucrări.

„Fiecare cărămidă, fiecare zi de muncă și fiecare contribuție poartă amprenta dragostei pentru Biserică și pentru comunitatea noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care s-au ostenit cu sănătate, pace sufletească și binecuvântare asupra familiilor lor”, a transmis preotul printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Foto credit: Facebook / Preot Igor Ursu