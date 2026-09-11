Peste 600 de copii dintr-o localitate din Rep. Moldova au primit daruri din partea Mitropolitului Antonie

Peste 600 de copii din Peresecina, Republica Moldova, au primit joi daruri de la Mitropolitul Antonie al Basarabiei.

Acțiunea social-filantropică s-a desfășurat la Grădinița nr. 2 „Albinuța” și la Grădinița nr. 3 „Mugurașii” și la clasele primare ale liceului din localitate.

Darurile au fost oferite de părintele Sergiu Matei, protopop de Orhei și parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Peresecina.

Cu prilejul vizitei, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie le-a mulțumit educatoarelor pentru grija pe care o manifestă față de copii și responsabilitatea cu care îi însoțesc pe aceștia în formarea lor.

Inițiativa face parte din preocuparea constantă a Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” pentru sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile. Prin aceste demersuri, comunitatea menține o colaborare apropiată cu instituțiile de învățământ din localitate.

În cadrul acțiunii de la Peresecina, Mitropolitul Basarabiei a vizitat biserica parohială din localitate, unde a urmărit stadiul lucrărilor de înfrumusețare ale lăcașului de cult.