Îmi doresc ca generația voastră să ducă mai departe România, a spus Primarul Capitalei la ITO 2026

Primarul General al Municipiului București, Ciprian Ciucu, i-a îndemnat marți pe tinerii participanți la ITO 2026 să ducă mai departe România „așa cum este ea astăzi, deschisă, liberă, creștină”.

Edilul s-a adresat celor peste 2.400 de tineri veniți la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, desfășurată la Catedrala Națională, și a mărturisit că prezența lor a dat o semnificație aparte locului.

„Sunt emoționat, este pentru a treia oară când intru în această catedrală, dar astăzi mi se pare mai frumoasă decât oricând. Pentru că este plină cu oameni tineri, care formează o comunitate superbă”.

În continuare, Primarul Capitalei a vorbit despre identitate, limbă, tradiție și importanța comunității, teme aflate în legătură cu specificul întâlnirii tinerilor ortodocși: „Evident că trebuie să ne iubim limba și să ne prețuim tradițiile, istoria și toate simbolurile noastre naționale”.

„Acestea ne oferă ideea de comunitate. Să fim în asentiment, să avem obiective comune, să ducem mai departe societatea noastră”.

„Sper să vă bucurați de București. Este un oraș care poate să ofere foarte multe obiective turistice, istorice, ecleziastice”, a spus la final Ciprian Ciucu.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 se desfășoară la București și reunește tineri din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din alte Biserici Ortodoxe, în jurul temei „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.