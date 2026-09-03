Pledoarie pentru Secolul Bibliotecilor: Experții români spun că acestea sunt încă relevante în era Inteligenței Artificiale

Numeroși experți români din domeniul biblioteconomiei și alte domenii conexe s-au reunit la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, care se desfășoară la Brașov în perioada 1-4 septembrie, anunță Agerpres.

Din intervențiile participanților s-a desprins concluzia că aceste instituții de cultură rămân relevante în secolul tehnologiei informației și al modelelor de Inteligență Artificială.

Secolul Informației – Secolul Bibliotecilor

Prof. dr. ing. Doina Banciu, Președinta Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), a susținut o pledoarie în favoarea bibliotecilor. Ea a afirmat despre bibliotecari că au același obiect al muncii ca informaticienii – și anume informația.

„Secolul acesta este al bibliotecilor, dar nu în sensul plastic, ci al informației. Vă spun cu responsabilitatea a 50 de ani de când suntem împreună: și bibliotecarii, și informaticienii au același obiect al muncii, și anume informația”, a spus președinta AOSR.

„Și vă spun cu toată responsabilitatea: bibliotecile sunt precursorul Inteligenței Artificiale. M-am întâlnit acum aproape o jumătate de secol cu lumea dumneavoastră și am înțeles că ea este una pe care trebuie să o prețuim noi, cei care venim din alte meserii, eu fiind inginer.”

Educarea utilizatorilor de resurse online

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directoarea generală a Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) „Carol I” din București, a subliniat că, în contextul actual, apariția site-urilor de piraterie „împinge profesia de bibliotecar spre reinventare”, astfel că rolul acestuia este nu doar de administrare a colecției, ci și de îndrumare activă a utilizatorilor către surse legale și verificate.

Educarea utilizatorilor referitor la accesul deschis spre depozite instituționale verificate și „alfabetizarea informațională” îi vor ajuta pe aceștia să distingă între sursele verificate și cele piratate / neverificate, a subliniat directoarea BCU București.

Biblioteca și comunitatea

La eveniment a vorbit și Claudia Nicolae, directoarea generală a Agenției Naționale de Știri Agerpres, care a reamintit că, pe lângă marile biblioteci publice și universitare, există și bibliotecile comunale, sătești, „cele pe care nimeni nu le mai fotografiază, pentru că nu produc breaking news”. Reporterii Agerpres au prezentat aceste biblioteci într-un proiect ce se derulează începând din luna mai 2026.

„Biblioteca de sat sau de comună nu e o versiune mai mică a bibliotecii mari din oraș. E, de multe ori, singura instituție culturală care mai există într-o localitate. Iar când o televiziune sau o agenție de presă centrală ignoră acest lucru, o comunitate întreagă devine invizibilă pentru restul țării. Aici e locul unde presa are o responsabilitate directă”, a spus Claudia Nicolae.

„O agenție națională de presă are rețea de corespondenți în toate județele, are capacitate de a produce fotografie de calitate, are audiență și are, cel mai important, credibilitate instituțională.”

„Punând această infrastructură la dispoziția bibliotecilor mici, nu facem doar o relatare culturală simpatică – construim, episod cu episod, un fel de arhivă vie a acestor instituții, vizibilă la nivel național, exact în momentul în care multe dintre ele se luptă pentru finanțare, pentru donații, pentru un motiv să continue”, a subliniat Claudia Nicolae.

Proiectul „Biblioteca azi”

Proiectul editorial „Biblioteca azi” documentează situații reale din teren: biblioteci aflate în dificultate, dar și inițiative care arată cum aceste instituții pot deveni centre comunitare active, deschise educației, culturii și dialogului social.

„Biblioteca azi” evidențiază soluții care funcționează, nevoia de susținere și potențialul bibliotecilor de a se adapta și de a rămâne esențiale pentru comunitate.

Tema din acest an a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România este „Biblioteca globală – acces deschis, spațiu de colaborare și refugiu intelectual și emoțional”. Evenimentul este găzduit de Universitatea Transilvania din Brașov.