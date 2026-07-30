O expoziție dedicată Nadiei Comăneci va fi vernisată la Palatul Culturii din Iași

Expoziția „Nadia. Perfecțiunea are o poveste” va fi vernisată în 5 august la Palatul Culturii din Iași.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, expoziția este organizată de Agenția Națională de Presă Agerpres și marchează împlinirea a 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.

Vernisajul va avea loc de la ora 16:00, în Holul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în prezența directorului general al Agerpres, Claudia-Victoria Nicolae.

Expoziția reunește o selecție de fotografii-document care ilustrează parcursul excepțional al marii gimnaste și readuce în atenția publicului unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.

Potrivit organizatorilor, expoziția va putea fi vizitată în perioada 5 august – 5 septembrie.

Evenimentul face parte din programul celei de-a 17-a ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR), desfășurat la Iași în perioada 5–9 august, sub tema „Terapia”.

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Foto credit: Facebook / Nadia Comăneci