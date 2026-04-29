O asociație își propune să doteze trei biblioteci rurale. Cum poți dona cărți

Asociația People United, în colaborare cu mai multe comunități locale, a lansat, de Ziua Internațională a Cărții, o colectă de cărți prin care își propune să doteze trei biblioteci rurale.

„Te încurajăm să oferi o a doua șansă cărților pe care nu le mai folosești și să le donezi proiectului Biblioteci pentru Viitor”, transmit reprezentanții asociației pe rețelele sociale. Ei își propun să dăruiască toate cărțile de Ziua Internațională a Copilului.

Scopul proiectului este să contribuie la oferirea de șanse echitabile la educație copiilor din comunitățile vizate și să stimuleze interesul lor pentru lectură.

Cele trei instituții beneficiare sunt Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” din Miroslava, județul Iași, Centrul de zi al Parohiei Secuieni din județul Bacău și Centrul de zi „Sfântul Nicolae” al Parohiei Păncești din comuna băcăuană Sascut.

Asociația People United promovează implicarea civică și susține dezvoltarea copiilor și tinerilor prin proiecte educaționale și comunitare, contribuind la integrarea lor socială și formarea de competențe pe termen mediu și lung.

Cum poți dona cărți

București – Tel. 0736 633 411;

Bacău – Tel. 0724 844 769;

Pot dona și persoane din alte orașe, care vor fi ajutate să trimită cărțile prin curier.

