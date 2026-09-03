Credincioșii din Botoșani sunt invitați la un pelerinaj pedestru de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Credincioșii din Botoșani sunt invitați să participe luni la un pelerinaj pedestru cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului.

Manifestarea se desfășoară de la Biserica Vovidenia din Botoșani către Mănăstirea Vorona, traversând mai multe localități și o pădure. Acțiunea se are loc pe parcursul unei singure zile și se adresează persoanelor de toate vârstele.

Traseul are o lungime de aproximativ 20 de kilometri, iar la Mănăstirea Vorona pelerinii vor participa la slujba Privegherii, sǎvârșitǎ cu ocazia hramului principal al mănăstirii, Nașterea Maicii Domnului.

Persoanele care doresc să participe la pelerinajul pedestru trebuie să se înscrie telefonic la numerele de telefon puse la dispoziție de organizatori.

Pelerinajul pedestru de la Biserica Vovidenia din Botoșani spre Mănăstirea Vorona este organizat pentru a treia oară.