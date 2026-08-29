Patriarhul Daniel, despre Sfântul Ioan Botezătorul: Dascăl al pocăinței, al rugăciunii și al postului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat sâmbătă mai multe virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul, în predica de la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

„Din viața Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica a reținut că este, în primul rând, un dascăl al pocăinței. El îi cheamă pe oameni la pocăință și va mijloci în ziua judecății de apoi pentru cei care s-au pocăit dar n-au mai avut, n-au mai trăit ca să poată arăta faptele pocăinței în viețile lor”.

Preafericirea Sa a arătat că Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului este un dascăl al rugăciunii, al postului și al milosteniei.

„El este un om al dreptății. El mustră pe cei care sunt călcători de lege și îi apără pe cei asupriți, pe cei sărmani și marginalizați”.

Îndemn la păstrarea unității familiei

Părintele Patriarh Daniel a amintit că Sfântul Ioan ne învață că trebuie păstrată unitatea familiei: „Mai precis, fidelitatea dintre soț și soție printr-o viață cumpătată”.

„Sfântul Ioan Botezătorul este în același timp învățător, rugător și îndreptător al vieții oamenilor. De aceea, Biserica i-a închinat șase zile de comemorare în calendar. Însă această sărbătoare, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorului, este însoțită de post aspru”.

În orice zi ar cădea sărbătoarea aceasta, Biserica a rânduit post aspru, iar dacă ar fi duminica, ar fi dezlegare la untdelemn și vin.

„Biserica a hotărât să atragă atenția că mâncarea prea multă și băuturile amețitoare pot duce la decădere morală, la nedreptate și la crimă. Mulți conducători de popoare, când au devenit obișnuiți cu patima beției sau a desfrânării, au luat hotărâri pripite și nedrepte și au vărsat sânge nevinovat”, a explicat Patriarhul României.

Sfântul Ioan Botezătorul

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit aspecte din viața Sfântului Ioan Botezătorul. În timpul prigoanei lui Irod asupra pruncilor, mama sfântului l-a dus în Munții Iudeii.

„Acolo, copilul a crescut în condiții foarte severe, în singurătate și pustie. În acest sens, Evangheliștii Marcu și Matei spun că el era îmbrăcat într-o haină făcută din păr de cămilă, era încins cu curea și se hrănea cu miere sălbatică și cu lăcuste”.

„Sfântul Ioan era un mare postitor și un mare ascet, iar la vârsta de 30 de ani a început să facă pocăință în pustiul Iordan. Acolo îi chema la pocăință pe toți locuitorii Țării Sfinte și îi boteza în râul Iordan”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Să ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul să ne dăruiască puterea de a urma voia Domnului, de a ne pocăi pentru păcatele noastre, de a fi milostivi, de a trăi viața în curăție, de a apăra unitatea familiei, demnitatea persoanei umane și dreptatea în societate”, a fost îndemnul final al Părintelui Patriarh Daniel.

Foto credit: Ziarul Lumina