Peste 2.600.000 de români o au pe Maica Domnului ca ocrotitoare spirituală

Maica Domnului este ocrotitoare spirituală pentru 2.638.785 de români, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Din totalul acestora, care poartă numele Preasfintei Fecioare Maria, 644.063 sunt bărbați, iar 1.994.722 sunt femei.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de femeile care poartă numele Maria, în evidențele oficiale fiind înregistrate 1.491.115 persoane. Alte prenume feminine derivate sau asociate numelui Maicii Domnului sunt Mariana – 261.828, Marinela – 50.516, Mărioara – 49.636, Marina – 29.738, Mioara – 29.102, Marilena – 24.200, Maricica – 21.263 și Mara – 19.641.

Lista este completată de prenume precum Marița, Măriuța, Mia, Măriuca, Marusia, Mari, Mary și Marinica, care însumează câteva mii de persoane.

În rândul bărbaților, cele mai frecvente sunt Marian – 314.773 și Marius – 258.168, urmate de Marin – 68.128 și Marinică – 2.994.

În Biserica Ortodoxă, Maica Domnului este cinstită prin 9 zile de pomenire, dintre care 6 înscrise în calendar cu cruce roșie și 4 cu negru.