Sala Brâncuși de la MNAR va fi deschisă publicului timp de două săptămâni

Sala Brâncuși din cadrul Galeriei de Artă Românească Modernă a Muzeului Național de Artă al României (MNAR) va fi deschisă publicului pentru o perioadă de 14 zile, a anunțat miercuri instituția.

Intervalul de 14 zile este cuprins între 11 martie, ora 10:45 și 25 martie, ora 10:30. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă, în premieră, „Carnetul de schițe” și două capete de copii din bronz, realizate de Constantin Brâncuși.

„De azi, Sala Brâncuși din Galeria de Artă Românească Modernă va fi deschisă publicului! Pe lângă lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși, vor fi expuse în premieră, pentru o scurtă perioadă de timp, Carnetul de schițe și două capete de copii din bronz, realizate în 1906”.

„Carnetul de schițe va fi deschis în fiecare săptămână la alte pagini, pentru a face posibilă parcurgerea tuturor desenelor și însemnărilor lui Brâncuși”, a transmis MNAR pe pagina de Facebook.

O mărturie semnificativă

Carnetul de schițe al lui Brâncuși este format din 71 de file și reprezintă singura mărturie păstrată din anii de formare ai lui Constantin Brâncuși, ca student la Școala de Arte Frumoase din București.

Documentul cuprinde 89 de schițe, inclusiv două autoportrete. Înainte de a pleca la Paris, Brâncuși i-a lăsat carnetul compozitorului Ion Croitoru.

„Printre cele mai semnificative desene din carnetul de schițe se numără cele două autoportrete în creion roșu, f. 55 (din profil) și f. 56 (frontal) – primele autoportrete cunoscute ale lui Brâncuși. În ambele, tânărul artist are deja barbă și poartă o pălărie ale cărei boruri largi îi conferă – în mod voit – în autoportretul frontal, un fel de aură similară cu aceea a sfinților reprezentați în icoane. Autoironia și ambiția se amestecă subtil în astfel de incursiuni în propria psihologie”, mai precizează MNAR.

Galeria de Artă Românească găzduiește lucrări de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu sau Ștefan Luchian.

Foto credit: MNAR / Facebook

