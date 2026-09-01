Ministrul Educației la ITO: Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde

„Îndemnul meu este să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți. Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde”, a spus Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși.

Ministrul Educației a subliniat importanța stabilității pentru tineri, într-o lume aflată permanent în schimbare.

„Este o societate din ce în ce mai tehnologizată, însă tinerii au nevoie și de tradiții. Este o societate care schimbă prea des direcția și tinerii au nevoie de repere și de sens”.

În acest context, ministrul i-a îndemnat pe tineri să prindă rădăcini cât mai puternice pentru a rezista provocărilor care vor veni.

„Una dintre provocările majore care se confruntă tinerii de astăzi este dependența. De la dependența de alcool sau droguri, până la dependența de jocuri de noroc și cea digitală”.

Școala, familia, comunitatea și Biserica

Mihai Dimian a evidențiat rolul fundamental pe care îl au Școala, familia, comunitatea și Biserica în apărarea tinerilor de pericolul dependențelor.

„Tânărul nu poate reuși singur. Nici familia nu poate reuși singură, nici școala nu poate reuși singură”.

„Consider că avem nevoie, pentru abordarea acestei provocări majore, de un parteneriat real între Școală, familie, comunitate și Biserică, cu respectarea rolului și competențelor fiecăruia”, a spus Ministrul Educației.

La final, Mihai Dimian le-a urat tinerilor: „Vă doresc tuturor o întâlnire binecuvântată, plină de prietenie și lumină. Să aveți încredere în voi și curajul de a lupta pentru valorile voastre”.