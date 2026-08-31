Hram la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi: Mii de credincioși s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava și-a cinstit duminică ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu. Mii de credincioși s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia.

Alături de cinstitul odor au fost aduse spre închinare și părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântului Ioan Rusul și Sfântului Stelian.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopii Nestor al Devei și Hunedoarei și Ieronim al Daciei Felix, Episcopii vicari Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Ieronim a evocat viața Sfântului Ioan de la Râșca și Secu, care obișnuia să se retragă pentru rugăciune în poiana cunoscută în tradiția locului drept Poiana Sfântului Ioan. Sfântul Ierarh Ioan a fost și cel care a îndrumat vocația monahală a Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Filip Stroia a fost hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Mănăstioara – Preutești. Totodată, ierarhii au oficiat slujba de sfințire a troiței din lemn și pictată în mozaic.

Mulțumire și recunoștiință

Arhimandritul Mihail Bălan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, le-a mulțumit celor care sprijină așezământul, „pentru dragostea și susținerea pe care o arătați de fiecare dată și în fiecare duminică, în mănăstirea noastră, părinților din mănăstirea noastră și celor care vin la noi”.

Cu acest prilej au fost acordate mai multe distincții eparhiale binefăcătorilor și susținătorilor mănăstirii. Printre cei distinși s-a numărat și Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, care a subliniat că activitatea așezământului monahal este „un exemplu pentru toată țara, nu doar pentru județul Suceava”.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi se află în Poiana Sfântului Ioan, pe locul în care, potrivit tradiției, a existat până în perioada Primului Război Mondial Schitul Sfântului Ioan Blagoslovul. Construirea actualului așezământ monahal a început în 2016.

Brâul Maicii Domnului și celelalte odoare aduse la așezământul monahal vor rămâne spre închinarea credincioșilor până joi la ora 12:00.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sihăstria Râșcăi